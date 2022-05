Desde el 2017, la actriz Jodie Whittaker se ha encargado del papel protagónico en Doctor Who, una de las series más icónicas de Inglaterra. Durante este periodo, la propiedad sufrió de una serie de controversias relacionadas con la gente detrás de la cámara. Mientras que todo parece volver a la calma, los fans de esta saga recibieron una gran noticia en las últimas horas, y es que un nuevo actor para el papel de Doctor Who ha sido seleccionado.

Por medio de sus redes sociales, se ha revelado que Ncuti Gatwa, famoso por su participación en Sex Education, será el nuevo protagonista de Doctor Who. Gatwar tomará este papel durante la temporada que se encargará de celebrar el 60 aniversario de la serie. Durante su reciente presentación en los BAFTA, el actor comentó que su selección para el papel había sido oficial desde febrero de este año, pero no fue sino hasta hace unas horas que esta información se dio a conocer.

Esto fue lo que mencionó al respecto:

“No hay palabras para describir cómo me siento. Una mezcla de profundamente honrado, más que emocionado y, por supuesto, un poco asustado. Este papel y espectáculo significan mucho para muchas personas en todo el mundo, incluyéndome a mí, y cada uno de mis predecesores increíblemente talentosos ha manejado esa responsabilidad y privilegio únicos con el mayor cuidado. Haré todo lo posible para hacer lo mismo. Russell T Davies es casi tan icónico como el propio Doctor y poder trabajar con él es un sueño hecho realidad. Su escritura es dinámica, emocionante, increíblemente inteligente y llena de peligro. El patio de recreo metafórico de un actor. Todo el equipo ha sido muy acogedor y realmente ha dado su corazón al espectáculo. Y por mucho que sea desalentador, soy consciente de que me estoy uniendo a una familia que realmente me apoya. A diferencia del Doctor, puede que solo tenga un corazón, pero le estoy dando todo a este programa”.

Queda claro que los fans de Doctor Who están frente a una nueva era. Aunque esta será la primera vez que este papel esté a cargo de una persona de color de forma principal, no hay que olvidar que Jo Martin, una actriz negra, le dio vida a The Fugitive Doctor durante tres episodios en 2020.

Vía: Doctor Who.