Reggie pensó que Metroid Other M era un momento decisivo para la saga

Por mucho, uno de los juegos más menospreciados de la franquicia Metroid es Other M, el cual no gustó por un tema en concreto, la historia, misma que mostraba Samus Aran en su etapa más humana hasta la fecha. A pesar de esto, algunos ejecutivos le tenían fé al proyecto que desarrolló Team Ninja, y dentro de estos hombres de traje se encontraba Reggie Fils-Aimé.

Mediante su libro titulado, Disrupting The Game, Reggie afirmó que Other M era uno de los proyectos más ambiciosos que la compañía estuvo preparando por bastante tiempo. Incluso mencionó que pensó era un “factor decisivo para la franquicia” algo que evidentemente no les funcionó. Comentario que incluso le mencionó a Shigeru Miyamoto y Satoru Iwata.

Aquí un fragmento de esta amarga experiencia proveniente de su libro:

Pensé que ese sería un momento decisivo para la franquicia Metroid. Se estaba dando mucha más perspectiva sobre Samus. Realmente creí que iba a ser algo innovador en la historia de la franquicia, y no fue así. No entregó los resultados comerciales, realmente no tocó al jugador de la manera que esperábamos que lo hiciera. Curiosamente, estaba en una reunión de estrategia con Iwata, Miyamoto y los desarrolladores del juego, donde hablamos sobre por qué no. Siempre fui el estadounidense descarado. Yo era el que decía lo que creía era la verdad para tratar de ayudar a que el negocio avanzara. El punto que le dije a los desarrolladores fue que se toma demasiado tiempo entrar en la carne y las papas de este juego. En las primeras cinco horas hubo muchos diálogos, lo cual seguro les molestó. Pero el aprendizaje aquí fue que el jugador quiere entrar en esto mucho más rápido. Sí , hay elementos que debemos hacer desde el punto de vista del tutorial para ayudarlos a comprender la mecánica del juego, pero debe avanzar mucho más fluído.Y con suerte ese consejo tuvo un pequeño impacto en los desarrolladores.

Nota del editor: Sin duda que Metroid Other M logró dividir a los fanáticos de la saga en dos grupos; y aunque no es un juego para nada malo en su gameplay, es evidente que la historias quedó a deber para un gran sector. Sin embargo, Dread llegó para volver a poner en alto a la franquicia después de este fracaso.

Vía: NintendoLife