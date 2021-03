Las 5 mujeres más influyentes en la industria del gaming

Una de las principales características de la industria de los videojuegos es que desde sus inicios, ha ido mutando de manera muy importante gracias a las diferentes acciones de sus involucrados. Estas figuras le han dado vida y rostro a nuestro amado pasatiempo y para sorpresa de algunos, las mujeres siempre han tenido un rol protagónico. Como parte de la conmemoración de este nuevo Día Internacional de la Mujer, te presentamos a cinco de ellas que gracias sus acciones y sobre todo a su pasión, han cambiando al gaming para siempre.

Ellen Beeman

Iniciando su exitosa carrera en al mundo del entretenimiento en los años ochenta cuando participó directamente en la producción de varias series para la televisión, Ellen Beeman no tardó en demostrar cuál era su verdadera pasión al unirse al aclamado publisher, Sierra Online. Ya dentro de la industria, esta auténtica emprendedora se comenzó a hacer de un nombre al trabajar con grandes como Disney y Monolith para después fundar la organización de Women in Games International, que justamente busca abrirle camino a las mujeres dentro la industria del gaming. Varias de las revistas más importantes de Estados Unidos la han catalogado como un de las mujeres más importantes del entretenimiento.

Robin Hunicke

Viniendo desde abajo, Robin Hunicke no tardó en demostrar sus grandes dotes de desarrolladora de videojuegos cuando a muy temprana edad, Maxis y Electronic Arts le abrieron las puertas para trabajar directamente en la popular franquicia de The Sims. Lo más interesante de Robin es su interés por la academia en lo que se refiere a diseño de videojuegos, pues hace no mucho publicó un importante documento bajo el nombre de “dynamic difficulty adjustment” que habla a profundidad de cómo un juego debe ir ajustando su dificultad dependiendo de las habilidades del jugador. Además, esta importante figura siempre ha demostrado un especial interés por apoyar a la escena independiente.

Lori Cole

Tener múltiples habilidades ha demostrado ser clave para abrirse camino dentro de la industria de los videojuegos. Para prueba, lo que representa Lori Cole, importante desarrolladora famosa por su trabajo en Hero’s Quest que desde que inició su carrera, ha demostrado poder hacer básicamente todo, pues además de dicha profesión, esta auténtica all-star la ha hecho de educadora, actriz de voz, escritora, animadora y claro, una apasionada jugadora del RPG tradicional que le permitió crear a la amada serie de Quest for Glory que en poco tiempo se ha ganado un lugar muy especial entre los entusiastas de este género.

Kellee Santiago

Uno de los más grandes nombres que haya visto este medio y que probablemente, jamás vea. Iniciando sus pasos en el mundo del entretenimiento como una productora de teatro en potencia, Kellee Santiago se topó con un alocado chico llamado Jenova Chen cuando aún se encontraba en la universidad. Luego de darle vida a su primer proyecto y notar que el gaming era su verdadera pasión, esta emprendedora se aventuró al fundar That Game Company, importante estudio que se convertiría en uno de los más aclamados gracias lo que se logró con Journey en el PlayStation 3. Posteriormente, Kellee ha participado en diferentes fundaciones para apoyar a la escena indie e incluso ha tenido colaboraciones con Google.

Kim Swift

Hay personas que tienen la fortuna de saber exactamente qué quieren hacer de sus vidas desde muy temprana edad. Una de ellas es Kim Swift, quien cuentan, desde muy niña demostró importante talento para la creación de juegos. Cuando tuvo la edad, no lo dudó y asistió a DigiPen, una de las primeras escuelas completamente centradas en la enseñanza del desarrollo de videojuegos formal. Ahí, junto con otro par de compañeros, creó un curioso juego basado en físicas que terminaría llamando la atención del mismísimo Valve y que en unos cuantos meses, se estaría convirtiendo en lo que hoy en día conocemos como Portal.