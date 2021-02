Las 5 mejores series de Capcom

El logo de Capcom es uno de los más reconocidos de la industria. A lo largo de su muy extenso paso por el mundo de los videojuegos, el estudio y publisher de Osaka nos ha regalado un sin fin de experiencias que han quedado para la posteridad, creando varias de las franquicias más reconocidas del entretenimiento. Para nuestra fortuna, los padres de Street Fighter y demás, siguen muy activos y como unos de los líderes del medio, por lo que elegir cuáles son sus series más destacadas, no fue nada sencillo. Como sea, acá te van las cinco que para nosotros, siempre tendrán un lugar muy especial en nuestras mentes.

Devil May Cry

Después de haber estado a punto de convertirse en lo que ahora conocemos como Resident Evil 4, los directivos de Capcom sabían que la nueva creación del siempre genial Hideki Kamiya, tenía las piernas suficientes para ser su propia IP. Así, en agosto de 2001, el PS2 recibió a lo que se consideraría como el nuevo paso de los hack & slash y como la fórmula que debía seguir el género en ambientes 3D. Todo el estilo y sobre todo, lo divertido que fue jugar ese primer Devil May Cry, causó que una nueva franquicia con varias secuelas naciera y que hasta la fecha, se mantiene como uno de los grandes nombres siempre que hablamos de videojuegos de acción. Luego de lo bien que salió la quinta entrega, ya no podemos esperar para saber qué sigue para Dante y compañía.

Monster Hunter

Uno de los nombres más importantes de Capcom siempre ha sido el de Monster Hunter, serie que a pesar de su extensa historia, no fue sino hasta hace muy poco que finalmente comenzó a ser algo mucho más relevante para el mercado occidental. Finalmente, con lo que fue Monster Hunter World, esta parte del mundo entendió por qué es que el caza monstruos de los padres de Resident Evil tiene tanto valor, y hoy en día podemos decir que es una de las IPs más rentables de todo el medio, al punto de que en unos cuantos días más, Monster Hunter Rise estará llegando al Nintendo Switch, mientras que un nuevo spin-off se cocina para poder salir este mismo año de igual forma en la consola de Mario.

Mega Man

Nuestro amado Bombardero Azul. Qué sería de nosotros sin haber pasado todas esas tardes intentando superar sus grandísimos retos en nuestras consolas, enfrentándonos a varios de los jefes más memorables del medio en juegos que siempre brillaron por más que algunos creyeran que se estaba desgastando gracias a la obvia sobreexplotación de Capcom. Por supuesto que actualmente son tiempos muy diferentes y a pesar de lo que uno pensaría, Mega Man sigue siendo uno de los rostros más reconocidos que incluso, hace un par de años estrenó con mucho éxito un juego completamente nuevo de su serie principal. Ojalá que muy pronto sepamos más de todo este maravilloso universo que siempre nos llena de nostalgia.

Street Fighter

Sí, lo sabemos. Por alguna extraña razón, Capcom tiene a Street Fighter metido en una especie de hueco del cual no se ve para cuando pueda salir. Desde el estreno de la quinta entrega de esta más que icónica franquicia, se ha mantenido un bajo perfil cuando todo los fans estamos más que ansiosos por verla regresar a la gloria, más tomando en cuenta el gran trabajo que el publisher está haciendo con sus otras IPs. Por el momento no se ve claro cuándo es que podamos tener noticias sobre una potencial sexta entrega que ponga de nuevo en el mapa a Ryu y compañía, pero resulta innegable el enorme legado e importancia que esta franquicia siempre ha tenido no solo para los títulos de pelea, sino en general para todo el gaming.

Resident Evil

Uno de esos nombres que incluso quienes no suelen consumir videojuegos, reconocen de manera inmediata. A mediados de los años noventa, un joven Shinji Mikami se preparaba para cambiar al medio para siempre, instaurando las bases de los llamados survival horror en la nueva era de las tres dimensiones. El impacto de aquel primer Resident Evil fue tal, que rápidamente se le ordenó una secuela y por supuesto, gigantes como Konami no tardaron en responder con cosas del tamaño de Silent Hill. Afortunadamente, Capcom ha sabido revertir el mal camino en el que cayó esta franquicia multimedia hace unos años durante la era de su quinta y sexta entrega. El futuro de Chris, Leon, Claire, Jill y demás, parece ser más brillante que nunca.