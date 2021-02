Así se vería un port de Ocarina of Time 3D para Nintendo Switch

Este año, la franquicia de The Legend of Zelda celebrará su 35 aniversario. Al igual que las celebraciones por Super Mario, Nintendo potencialmente podría revivir algún juego de la saga, y ya tenemos una buena idea de cómo se vería Ocarina of Time 3D para Switch.

Vía su canal de YouTube, SnazzyAI compartió un nuevo video en el cual muestra a The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D, con una hipotética versión de Switch.

Para hacerlo, SnazzyAI tomó el mejor tráiler del juego y lo mejoró para correr en resolución 1080p a 60 cuadros por segundo:

“Tome el mejor tráiler que pude encontrar y lo mejoré con IA para subirlo a 1080p de esos 480p. Después esa IA lo impulsó a 60FPS, puesto que una mayor taza de cuadros por segundo es algo que llegaría con la versión de Switch.”

Fuente: SnazzyAI