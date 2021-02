G.I. Joe llegará a Fortnite, con todo y una figura de colección

Después de un pequeño teaser, Epic Games ha confirmado una colaboración con Hasbro para llevar a G.I. Joe al mundo de Fortnite. De esta forma, el personaje de Snake Eyes se unirá al battle royale más popular del momento. Lo mejor de todo, esta unión no se limitará a lo digital, ya que también veremos un producto físico.

Además de la skin que todos los jugadores ya pueden conseguir por solo 1,800 V-Bucks, se ha anunciado una figura de colección de 15 cm, la cual tiene un precio de $39.99 dólares y ya se puede pre-ordenar en este sitio. De acuerdo con Hasbro, esta pieza de colección tendrá elementos característicos del personaje de Snake Eyes y contará con un par de elementos de Fortnite.

Name? Classified. Date of birth? Classified. Ninja Master? Verified.

Snake Eyes from @GIJoeOfficial is the newest Hunter to come through the Zero Point! Grab his Set in the Shop now. pic.twitter.com/7LwasHpqle

— Fortnite (@FortniteGame) January 31, 2021