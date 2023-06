Hombre recibe 470 millones de pesos y los devuelve

Sucedió en Brasil, Antonio Pereira do Nascimento, quien trabaja como taxista, se convirtió en millonario de un momento a otro. El padre de cuatro hijo y abuelo de 14 nietos, no tiene un trabajo estable y proporciona el servicio de transporte en la ciudad de Palmas. Un día checó su cuenta bancaria y encontró más de 130 millones de reales equivalentes a más de 470 millones de pesos.

Antonio sabía que se trataba de un error. Y, siendo una persona sumamente honesta, se puso en contacto con el banco para aclarar la situación.

“Nunca he visto una cantidad de dinero así en mi vida y nunca podré conseguirla, eso solo sucedería si jugara a la lotería y no lo hago. Así que es difícil,” comentó Antonio. “No pensé ni por un segundo en hacer el mal, soy una persona muy honesta, solo quiero lo que es mío,”

De cualquier manera, de acuerdo a la ley brasileña, cualquier persona que reciba dinero en su cuenta bancaria por error, está obligada a regresarla debido a que, no hacerlo tiene implicaciones legales penales y civiles como desfalco y enriquecimiento ilícito.

Tal vez lo más sorprendente sea que, se le preguntó a varias personas de la misma ciudad, qué hubieran hecho estando en los zapatos de Antonio y la gran mayoría de ellos respondieron que habrían hecho lo mismo.

Nota del editor: Una vez me pasó que me depositaron $400,000 MXN en lugar de $4000 MXN y obvio que piensas muchas cosas, pero era un trabajo que amaba y no quería problemas, no era mi dinero y soy una persona honesta. Al final esto no importa mucho porque al llamar al banco me dijeron que esas cantidades de dinero se retienen para corroborar por todos lados que sí es una operación válida. Es decir, si intentas quedarte con el dinero, vas a demostrar que eres una persona honesta y el dinero no va a pasar a tu poder de cualquier manera. Así que bien por el don.