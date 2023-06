Confirman cuarta temporada de Demon Slayer

El estudio Ufotable ha confirmado la producción de la cuarta temporada de Demon Slayer después de la conclusión del final de la tercera temporada. Varias filtraciones a lo largo de la semana revelaron que la cuarta temporada estaba en marcha y que las grabaciones ya habían comenzado. Pero el anuncio oficial de hoy confirmó esta afirmación sin lugar a dudas.

El estudio también ha lanzado un avance de la temporada, que incluye imágenes de los personajes y más de los Hashiras que serán importantes en el próximo arco de entrenamiento de los Hashira, que la cuarta temporada se encargará de cubrir. Esto sigue el patrón de cómo el estudio anunció el inicio de las temporadas anteriores.

El episodio 11 de la tercera temporada de Demon Slayer, que tuvo una duración de 55 minutos, se emitió el domingo 18 de junio. Tan pronto como terminó el episodio, Ufotable lanzó un avance del próximo arco en la serie, el Arco de Entrenamiento de los Hashira. Aún no está claro si la cuarta temporada de Demon Slayer se adaptará únicamente a dicho arco, pero el avance se centró principalmente en él.

El avance mostró a todos los Hashiras, excepto a Rengoku Kyojuro. Presentó a los cinco Hashiras en fotogramas individuales, uno tras otro, antes de presentar al equipo completo como un todo. El avance comenzó con Giyu Tomioka, seguido de Shinobu Kocho, Gyomei Himejima, Sanemi Shinazugawa e Iguro Obanai, en ese orden. Como los lectores del manga sabrán, estos cinco personajes tienen un papel importante en el próximo Arco de Entrenamiento de los Hashira.

NEW PV FOR THE DEMON SLAYER SEASON 4 « HASHIRA TRAINING ARC » pic.twitter.com/VF1EygmGDr

— Demon Slayer (@DemonSlayerSc) June 18, 2023