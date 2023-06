La tercera temporada de Demon Slayer ha llegado a su fin junto con el resto del horario de anime de primavera de 2023, ¡y los fanáticos definitivamente están amando el episodio final del Arco de la Aldea de los Herreros de Demon Slayer!

La tercera temporada de Demon Slayer ha sido una de las más divisivas en general, ya que gran parte del material parecía encajar mejor en un formato más condensado, pero la tercera temporada de Demon Slayer realmente comenzó a mejorar a medida que el anime se acercaba a su gran final. Con el plan de un episodio final extendido de 70 minutos para el Arco de la Aldea de los Herreros de Demon Slayer, los fanáticos tenían grandes esperanzas sobre cómo iba a terminar todo.

Finalmente, la tercera temporada de Demon Slayer emitió su episodio final extendido mientras Tanjiro Kamado y los demás seguían luchando contra los Cuatro Superiores, Hantengu, y los fanáticos estaban tan ansiosos por el final que incluso causaron que Crunchyroll se estrellara en su estreno inicial. Afortunadamente, esos problemas se han resuelto al momento de escribir esto, y los fanáticos han podido ver cómo Demon Slayer puso fin al Arco de la Aldea de los Herreros y si funcionó o no para Tanjiro y los demás.

They did the manga justice here y’all. Nezuko overcoming the sun was BEAUTIFUL 🤩🔥🔥#鬼滅の刃 #DemonSlayer pic.twitter.com/r74v41o9EA — Zero Gravity 💫 | CEO of Kid Goku | (@Z3RO_GRAVITY_) June 18, 2023



Le hicieron justicia al manga aquí. Nezuko superando al sol fue HERMOSO.

TENÍAN QUE HACER QUE CRUNCHYROLL CRASHEARA EL DÍA DE DEMON SLAYER

RESPIRACIÓN DEL SOL X RELÁMPAGO

The new Demon Slayer episode was top tier 🔥🔥 10/10 pic.twitter.com/98748cVDtk — Mr Black⁛ (@MrBlackOG) June 18, 2023

El nuevo episodio de Demon Slayer es de lo mejor 10/10

muichiro throwing tanjiro the sword and giving him the last puzzle piece of defeating hantengu #demonslayer #鬼滅の刃 #刀鍛冶の里編 #kny pic.twitter.com/mQt2Dop7xF — kan tokito (@msthshra) June 18, 2023

Vía: Comicbook

Nota del editor: Me van a hacer pagar un mes de Crunchyroll para ver el final :…(