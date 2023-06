Final de Demon Slayer revela secreto de Nezuko

La tercera temporada de Demon Slayer llegó a su fin con su episodio más reciente, ¡y el episodio final del Arco de la Aldea de los Herreros hizo un cambio masivo en Nezuko Kamado antes de que todo terminara! Demon Slayer: Arco de la Aldea de los Herreros llegó a un explosivo final con un épico final de una hora de duración, y había mucho que resolver antes de que la lucha contra los Cuatro Superiores, Hantengu, llegara a su fin. Las cosas alcanzaron un nivel de intensidad nunca antes visto mientras Tanjiro Kamado y los demás estaban al borde de la derrota, y casi implicó un gran sacrificio por parte de Nezuko.

La tercera temporada de Demon Slayer tuvo mucho que abordar del Arco de la Aldea de los Herreros del manga original de Koyoharu Gotoge, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, en su episodio final, y en preparación para la confirmada cuarta temporada de Demon Slayer, una de las revelaciones más importantes que hizo Demon Slayer fue sobre Nezuko y sus habilidades como demonio. Cuando parecía que iba a quemarse bajo la luz del sol y desaparecer para siempre, pronto se revela que ahora ha adquirido la capacidad de hablar y sobrevivir a la luz del sol. Se ha vuelto mucho más humana que antes.

El episodio 11 de la tercera temporada de Demon Slayer muestra la lucha de Tanjiro y Nezuko mientras el sol comienza a salir, y Hantengu aún no ha sido completamente derrotado, ya que aún oculta su cuerpo principal. Obligado a elegir entre mantener a Nezuko fuera del sol y salvar a algunos de los aldeanos de un ataque de Hantengu, Tanjiro lucha por tomar una decisión. Es aquí donde Nezuko toma una decisión por él y se sacrifica para que Tanjiro pueda derrotar a Hantengu de una vez por todas. Pero pronto se revela que Nezuko está bien, e incluso mejor que antes.

Se explica que gracias a los esfuerzos de Tanjiro en la recolección de sangre de los Rangos Superiores, Tamayo pudo experimentar con la sangre de Nezuko y notar sus cambios. Explica que la sangre y el cuerpo de Nezuko están evolucionando a un ritmo sorprendente, y está más cerca que nunca de “dominar” el sol.

Nezuko ha recuperado algunas de sus características humanas, pero aún no está completamente curada. Puede hablar, pero aún conserva sus ojos y garras demoníacas. Y su mente aún no ha sido completamente restaurada. Tamayo sugiere que esto se debe a que aún quedan cosas por venir en el futuro, y eso es muy cierto a medida que Demon Slayer avanza hacia la cuarta temporada y más allá.

Vía: Comicbook

