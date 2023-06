Primeros detalles de Resident Evil 9 se habrían filtrado

Como ya se sabe, la franquicia de Resident Evil de momento no cuenta con algún tipo de continuación anunciada, esto después de haberse lanzado la expansión de Village que supone el fin de la familia Winters. Sin embargo, en tiempos recientes han surgido algunas filtraciones que podrían llevarnos hacia el siguiente gran número estelar de la saga.

Según lo mencionado por un usuario de Twitter conocido como Chris Marx, la siguiente entrega de la franquicia estaría planeada para llegar a las consolas y computadora en algún momento del 2024. Eso significa, que la revelación del mismo estaría planeada este año por parte de Capcom, a su vez, se dice que Chris Redfield volverá al papel del personaje estelar.

It will still be a horror game. The camera mode is yet to be confirmed, but there is a possibility that players may have the option to choose between third-person and first-person perspectives. I expect it to release later in 2024, Capcom should start talking this year.

