Jenna Ortega aparece vestida como personaje de X-Men

Desde hace pocos meses atrás, la actriz conocida como Jenna Ortega se ha convertido en toda una tendencia para el mundo de las series y películas contemporáneas, eso se debe a su participación en Merlina. Con esto en mente, algunas personas han pensado que incluso la pueden contactar para formar parte del universo de Marvel, y ahora una pista lo hace aún más real.

Mediante un nuevo sketch que se llevó a cabo en Saturday Night Live, la actriz ha aparecido con un atuendo que llama bastante la atención, y es que se trata del personaje de Rogue del mundo de X-Men. Esto ha soltado las alarmas de los fanáticos por su posible aparición en una cinta de dicho universo, algo que para estos momentos dista de ser real.

what are they teaching those kids at professor zander’s academy for extraordinary children pic.twitter.com/4HQkN9AfWe

— Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) March 12, 2023