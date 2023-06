Rumor indica nuevo Nintendo Direct para esta semana

Desde el mes de febrero, Nintendo ha permanecido en silencio de forma sospechosa, puesto que después de Pikmin 4 no se ha mencionado con qué juegos va a cerrar el año la compañía de Japón. Sin embargo, puede que haya algunas cosas que se deben de anunciar para que los usuarios más apegados puedan disfrutar en su consola.

Según lo mencionado por el usuario de Twitter conocido como Pyoro_ND, esta misma semana se estaría llevando a cabo una nueva de estas transmisiones que terminarán con la seguía de juegos pronunciada que llegaría a partir de agosto. Y vale la pena mencionar, que este sujeto ha acertado con otras predicciones, Sonic Superstars de SEGA fue una de ellas.

Pero eso no es todo, pues él mismo menciona que uno de los juegos a anunciarse sería un nuevo Mario en 2D, el cual sería una especie de remake para la primera entrega de NES pero con el aspecto de la línea New que inició en el DS. Eso significa, que no solo se espera la recreación del juego con gráficos nuevos, sino también mecánicas y poderes.

Hasta este momento Nintendo no se ha pronunciado al respecto, pero si ese directo es posible esta semana, como mucho deberían dar su anuncio el martes o miércoles, esto para que se lleve a cabo el siguiente día de la revelación. Y si bien el usuario ha acertado con anterioridad, por ahora las cosas se deben tomar únicamente con pinzas.

Vía: Nintendo Everything

Nota del editor: Es posible que este directo sea real, pero no sé si pasará tan pronto, más que nada porque el lanzamiento de Final Fantasy XVI se estrena esta semana, y no sé si se vería eclipsado por Nintendo. Ya veremos en algunas horas si todo es real o no.