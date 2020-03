Hands On – Final Fantasy VII Remake: Un verdadero sueño

Momentos que impactan

Jamás se me va a olvidar aquel momento a finales de 1997 cuando llegando a casa de uno de mis mejores amigos de la primaria, éste me sorprendió al mostrarme una caja de PlayStation que no contenía uno, sino tres discos. “Mis papás me acaban de traer esto de Estados Unidos, dicen que es un juego de hablar, pero se ve que dura años. Mira, viene en tres discos. Creo que fue el que vimos anunciado en EGM hace unos meses ¿te acuerdas?” Claro que me acordaba “¡Final Fantasy VII!” Le grité al rostro. “¡No manches! ¿ya lo empezaste?” Volví a levantar la voz, no podía de la emoción. A lo que me respondió con un “sí… pero ya vez que no soy tanto de estos juegos, estaba esperando a que vinieras porque ya sé que te vuelven loco los… ¿cómo decías que se llamaban?”. Volteando mis ojos a verlo le contesté sin pensarlo “¡RPGs! Sí sí, ya, vamos a ponerlo de una buena vez” Para mi desgracia, en ese momento yo no tenía en casa la nueva consola de Sony, me tenía que conformar con mi N64 y seguirme lamentando de haber accedido a regalar mi NES y SNES. Como sea, ese día, de nueva cuenta, la aún Square Soft me enamoró.

El final de la década de los noventa fue bastante interesante para el medio. La gran mayoría de los desarrolladores la estaban pasando verdaderamente mal, pues el salto a gráficas en 3D estaba siendo más duro de lo que algunos anticipaban, sin embargo, la revolución que trajo tecnologías como el CD, permitieron que los videojuegos alcanzaran horizontes que parecían imposibles, sobre todo en la parte de narrativa. Final Fantasy VII fue uno de esos títulos que en su momento, todo el mundo mencionaba de alguna u otra manera. Para mi amigo, del que te conté en el párrafo anterior, fue su entrada al maravilloso mundo de los RPG japoneses y actualmente, es una de las personas más apasionadas que conozco de este género. Lo que te quiero decir con todo esto es que estamos frente a un juego que marcó vidas y que ahora estará siendo traído de regreso por medio de un remake.

Hace un par de semanas tuvimos la gran oportunidad de visitar las oficinas de Square Enix en California para pasar poco más de tres horas con Final Fantasy VII Remake, juego que justamente intenta darle una nueva definición al término remake y a la vez, respetar a la enorme leyenda en la que se encuentra parado. ¿Será que el equipo encabezado por Yoshinori Kitase le hará justicia? ¿qué dudas nos siguen quedando después de haber probado este demo extendido? Te lo contamos todo en nuestro Hands On especial.

Profunda reinvención

Términos como remake, remasterización, etc, cada vez se hacen más complicados de definir y el llegar a un punto formal o al menos estándar, suena como algo muy lejano todavía, es decir, cada quien se imagina lo que mejor le parece cuando alguien nos menciona alguna de estas palabras. Cuando en E3 de 2015, Square Enix salió a anunciar que su icónico Final Fantasy VII estaría siendo relanzado, se nos dejó claro que estábamos frente a una profunda reestructuración del gran clásico, al punto de que en efecto, se siente como si en realidad, se estuviera desarrollando Final Fantasy XVI en lugar de un mero relanzamiento.

Luego del demo que nos mostró a puerta cerrada el propio Kitase en E3 del año pasado y lo que jugué en el mismo evento, me quedó claro que en efecto, Square Enix no quería solo relanzar Final Fantasy VII, sino que lo quiere traer a la modernidad en todos los aspectos, desde temas de presentación visual y auditiva, hasta en cosas como un completo rediseño de su gameplay y escenarios.

Antes de pasar a contrate cómo se ve y cómo se escucha Final Fantasy VII Remake, me parece importante hablarte de la forma en la que fue rediseñado su gameplay, pues se dejó de lado el sistema tradicional por turnos que vimos en la versión original, para presentarnos mecánicas mucho más apegadas a la acción pero que de alguna manera, no pierden de vista el sentido táctico que es tan importante para cualquier RPG pues en efecto, esto no deja de ser un juego de rol.

Justo como te conté en mi Hands On de E3, Final Fantasy VII Remake es una especie de mezcla entre hack & slash y RPG por turnos. Usando el botón de cuadrado, podrás ejecutar ataques normales contra los enemigos o jefes que tengas enfrente, sin embargo, con esto, difícilmente te podrás abrir camino a lo largo de toda la aventura, pues en realidad, la base de tus ataques se dan por medio de un menú de comandos que a su vez, se divide en habilidades o movimientos especiales, magias e ítems. Cuando aprietas X en el DualShock 4, este menú se abre y toda la acción prácticamente se congela. No se detiene por completo, pero sí se alenta enormemente para darnos tiempo de elegir nuestros movimientos.

Algo que es muy importante tomar en cuenta es que para poder tener acceso a dicho menú, es necesario que nuestro ATB esté cargado. Estas barras se llenan cuando hacemos ataques normales, y lo hacen de forma más rápida cuando estamos usando a cierto personaje pues en efecto, en nuestra aventura podremos ser acompañados por dos individuos más, los cuales lucharán a nuestro lado pero a quienes también, les podremos dar diferentes comandos. Esta mecánica de estar cambiando de personajes y estar dando ordenes, fue una de las que más disfruté de mi tiempo con Final Fantasy VII Remake y que sobre todo, me hicieron ver la enorme personalidad que tiene el juego como RPG independiente a la obra en la que se está basando.

Te cuento que en esta sesión pude jugar todo el primer y segundo capítulo de la aventura. Posteriormente se me saltó a parte del séptimo y después, a un enfrentamiento con jefe del décimo. La verdad ignoro bien por qué Square decidió enseñarnos el juego de esta manera, pero creo que la intención tuvo que ver con que pudiéramos experimentar la mayor cantidad de ingredientes posibles en el tiempo que tuvimos con el juego. ¿Se logró? Yo diría que sí, pues ya me ha quedado una idea mucho más amplia de lo que es el sistema de combate y cómo es que éste se comporta en situaciones más complicadas, así como de la estructura general que tendrá el juego.

Con lo anterior me refiero a que, sobre todo con el jefe del capítulo 10 con el que pude pelear, me di cuenta que la parte de “hack & slash” de Final Fantasy VII Remake, en realidad es algo secundario. La victoria la conseguí -no sin antes morir en una ocasión-, sabiendo en qué momento ejecutar cada una de las habilidades y magias de mis personajes, pero más importante aún, elegir bien cuándo cambiar entre ellos para subir su ATB e incluso, ejecutar su Limit para hacer todo el daño posible. Lo que te quiero decir con todo esto es que a pesar de que en un inicio Final Fantasy VII Remake podría parecer un RPG de acción, la realidad es que la táctica y el famoso “menuing” es el verdadero núcleo de su gameplay y sí, funciona y fluye mejor de lo que debería gracias a un sobresaliente diseño de interfaces.

Como lo dije durante E3, Final Fantasy VII Remake bien podría ser considerado como Final Fantasy XVI debido a que otra vez, Square Enix está repensando e reinventando en buena manera la forma en la que funciona un RPG moderno. Lo mejor de todo este asunto es que de nueva cuenta, entienden perfectamente cómo dar pasos en otras direcciones sin perder de vista el género que están interpretando. El propio ritmo que tiene el juego hace que quitarle las manos de encima sea algo verdaderamente complicado. Fue terrible cuando se me dijo que mi tiempo había concluido.

Dudas, dudas y más dudas

Algo que te puedo ir firmando desde este momento es que Final Fantasy VII Remake será un juego sumamente divertido y emocionante de jugar que nos dejará con la boca abierta con su presentación visual y auditiva, sin embargo, aún quedan bastantes cuestionamientos sobre la mesa, sobre todo los que tienen que ver con su duración, pues recordemos, esto solo es una primera parte de un todo, del cual por cierto, seguimos sin saber cuántas más partes tendrá y cómo es que se estarán lanzando. Y antes de que me digas “es que ya se dijo que va a durar 40 horas”, te cuento que esa información solo se trató de un rumor que nunca se confirmó.

Lo primero que hay que decir al respecto es que justamente para alargar secciones del juego original, se han agregado diferentes partes totalmente nuevas. Para ponerte las cosas más claras, te cuento que por ejemplo, el demo que jugué en E3 que abarcaba el primer capítulo y que era muy fiel al inicio del juego original, tenía una duración de unos 20 minutos. Ahora, en este nuevo demo que probé, esa misma parte me tomó casi 50 minutos, esto debido a que se le agregaron diferentes secciones como por ejemplo, una la que debía de esquivar unos láser. Esto me da el mensaje de que se nos estará contando exactamente la misma historia que se nos contó en 1997, solo que con ciertos agregados que le darán mucha más profundidad y sobre todo, tiempo de juego. -Te recomiendo checar el gameplay que anexo al final de este contenido en el que justamente recorre esta sección de la que te hablo.-

¿Cuánto durará esta primera parte de Final Fantasy VII Remake? Seguimos sin saberlo todavía, pero es importante recalcar que el juego original duraba poco más de 30 horas. Esta tendencia de RPGs de más de 100 horas es algo nuevo. Antes, los juegos duraban mucho menos. Si tuviera que apostar, diría que esta primera parte de Final Fantasy VII Remake durará alrededor de 25 horas. Lo anterior lo digo basándome en que lo que he probado, es puro contenido de sustancia, es decir, en ningún momento se me mostró una sección en la que por ejemplo, te pudieras ir a hacer grinding o algún quest que se sintiera de relleno. Final Fantasy VII nunca fue un RPG de mundo abierto ni mucho menos y me da la impresión de que este remake tampoco intentará serlo. Es un RPG lineal y eso no parece que vaya a cambiar.

Al menos en mi caso, prefiero mucho más una experiencia que sea corta pero que esté llena de sustancia. La verdad es que estos juegos, sobre todo RPGs o Mundos Abiertos, que intentan alargar su vida de manera artificial con un avalancha de actividades poco trascendentes y sin importancia, cada vez me dan más flojera. Claro que Square Enix tendrá que comunicar con mucho cuidado cuánto es que durará Final Fantasy VII Remake, pues como están las cosas ahora, sobre todo en internet en donde absolutamente nada es del gusto de un ingrato público, algo como la duración de la experiencia, podría afectar fuertemente la percepción que se tenga del juego sin importar qué tan bueno sea éste. Espero que otra vez, a la crítica no nos toque ser el escudo de odio sin sentido al defender algo con sustancia.

¿En cuántas partes se dividirá Final Fantasy VII Remake? ¿podrás exportar tu save file de una a otra? Todas estas son cuestiones que por alguna u otra razón, Square Enix no ha querido resolver pero que esperemos, muy pronto podamos contestar para saber qué planes se tienen. Si tuviera que apostar, estamos frente a una trilogía que probablemente mute en algo distinto a lo que fue la obra original. Y sí, creo que sí será posible llevar tu progreso de la primera a la segunda parte y luego a la supuesta tercera, por ejemplo.

Las calles de Midgar

Por supuesto que cuando estamos hablando del regreso de un juego clásico que se lanzó cuando las gráficas en 3D comenzaban a dar sus primeros pasos, todos estamos esperando algo que de verdad nos sorprenda en temas visuales y auditivos, asunto que creo, desde que se mostró hace ya casi cinco años, dejó claro que era una de las prioridades de Square Enix. Sí, Final Fantasy VII Remake se ve y se escucha como una súper producción AAA moderna y en más de una ocasión, te hará vibrar por la forma en la que te transporta a su maravilloso mundo de fantasía y ciencia ficción.

Aunque no lo creas, Final Fantasy VII Remake está hecho con la última versión de Unreal Engine. Por más sorprendente que esto pueda sonar, Square Enix decidió hacer otra vez de lado a su costoso Luminous Engine que vimos en acción con Final Fantasy XV. Lo que más llama la atención es que cuando uno ve corriendo el juego en tiempo real, no se nota por ningún lado que se esté usando este famoso motor gráfico que cada día nos impresiona más por lo flexible que es. Aquí, sin duda alguna, se ve la asombrosa dirección de arte que se está usando, pues en efecto, todo luce como si estuviera funcionando en tecnología propia del estudio nipón, ni qué decir de la música orquestada del legendario Nobuo Uematsu.

Además de que nunca se había sentido tan real estar en la húmedas y frías calles de Midgar, tenemos una asombrosa atención al detalle en cada uno de los rincones del juego, desde animaciones faciales hasta el fabuloso efecto en cámara lenta que se aprecia cuando abres el menú de comandos. Sigo impactado con cómo lucen las partículas en cámara lenta cuando intentas dar una orden en medio de toda la acción. Otra cosa que sin duda alguna es de llamar la atención es el fabuloso rendimiento que tiene el juego. A pesar de que vi escenas verdaderamente caóticas, el framerate se mantuvo estable y sin problemas.

Te puedo decir que luego de haber probado este build, es claro que Final Fantasy VII Remake está terminado y listo para salir al mercado, más allá de que le faltan algunos retoques con cosas como el lip sync, no me topé con ningún bug o glitch de consideración, además de que te repito, el rendimiento del juego es verdaderamente impresionante. Vale la pena mencionar que lo jugué en un PS4 Pro, pero estoy seguro de que si tienes planeado disfrutarlo en un PS4 estándar, no vas a tener mayor problema.

En conclusión y claro, antes de tener el producto final entre nuestras manos, me atrevo a asegurar que Final Fantasy VII Remake es el sueño que habíamos estado teniendo desde que se nos dijo que iba a ocurrir. Claro que siguen habiendo dudas sobre su duración y demás elementos, pero creo que dejando de lado esto, estamos frente a un sobresaliente trabajo que incluso, estaría peleando por ser Juego del Año. Sí, así de diferente y fresco se siente esta aproximación que Square Enix está teniendo a su gran clásico de 1997.

Final Fantasy VII Remake se estará lanzando el próximo 10 de abril como exclusiva temporal de PlayStation 4.