Final Fantasy XVI está sobrecalentando las PS5

Final Fantasy XVI finalmente está aquí y las reseñas en general son positivas. En la nuestra obtuvo 95 de calificación, muchas opiniones coinciden en que el juego comienza “de manera excelente” y que el combate es emocionante. Sin embargo, parece que algunos usuarios están encontrando problemas precisamente con las batallas, aunque no de la forma en que podrías pensar.

Varios jugadores que tuvieron acceso temprano al juego descubrieron que Final Fantasy XVI está haciendo que sus consolas PlayStation 5 se sobrecalienten durante las peleas contra jefes. Hasta el momento, Square Enix no ha respondido a nadie, pero es difícil determinar qué tan extendido es el problema, dado que los jugadores de todo el mundo acaban de obtener acceso al juego.

La noticia fue descubierta por primera vez por Twisted Voxel, quien encontró que varios usuarios estaban publicando sobre cómo las peleas contra jefes de Final Fantasy XVI hacían que sus PS5 se sobrecalentaran. Por ejemplo, el usuario de Twitter TheSphereHunter fue un poco críptico al decir que estaba “jugando un juego que aún no se ha lanzado” el 19 de junio, pero alentó a los jugadores a limpiar sus PS5 antes de jugar nuevos juegos para tratar de evitar que esto les suceda.

I’m playing a game that isn’t out yet, where a boss fight made my PS5 overheat so much that it just turned off completely at the end of the fight. So if you guys plan on buying any new games in the near future for a day 1 PS5 make sure you clean it out thoroughly. 😂

