Metal Gear Solid 4 corría perfecto en Xbox 360

En un momento durante su desarrollo, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots estaba “corriendo de manera maravillosa” en Xbox 360. Así lo afirma el productor asistente del juego, Ryan Payton, quien comparte la revelación en el libro de Steven L Kent, The Ultimate History of Video Games Vol 2 . En una entrevista para el libro, Payton afirma que no había un acuerdo de exclusividad para garantizar que el juego solo se lanzara en PS3, y que la decisión en su lugar se basó en la elección del formato de disco utilizado en la consola de Microsoft.

Payton dice que en un momento Konami creó un equipo dedicado a ver si el juego podría ser adaptado a Xbox 360. “A pesar de lo desanimados que estaban mis colegas con el desarrollo en PS3, la mayoría de ellos seguían siendo fanáticos acérrimos de Sony y no estaban a favor de gastar recursos en una prueba así”, explica Payton en el libro. “Creían que Metal Gear Solid 4 se vería y funcionaría terriblemente en el hardware más antiguo e inferior de Microsoft. “Un día fatídico, el equipo de investigación y desarrollo de Konami organizó una reunión en la que pudimos ver los frutos de su trabajo: Metal Gear Solid 4corriendo de manera maravillosa en una Xbox 360“.

Según Payton, aunque el puerto era posible a nivel técnico, no era práctico a nivel físico. Debido a que los juegos de PS3 se distribuían en discos BD-ROM, que podían almacenar hasta 54 GB de almacenamiento, y los juegos de Xbox 360 se distribuían en discos DVD-ROM, que solo podían contener hasta 8,3 GB, llevar Metal Gear Solid 4 a Xbox 360 habría requerido poner el juego en varios discos, algo que Konami no estaba dispuesto a hacer. Esto fue respaldado en ese momento por Jack Tretton de Sony, quien afirmó:

“Metal Gear Solid [4] no solo es exclusivo de PS3, sino que solo es posible en PS3 gracias en parte a Blu-ray”.

Konami anunció el mes pasado que se lanzará un remake de Metal Gear Solid 3, titulado Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, para PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC. También lanzarán la serie Metal Gear Solid: Master Collection, donde el Volumen 1 contendrá Metal Gear Solid 1-3, así como los juegos originales Metal Gear y Metal Gear 2.

Metal Gear Solid 4 nunca ha sido relanzado en ningún otro formato, lo que significa que sigue siendo exclusivo de PS3 hasta el día de hoy. Queda por ver si el Volumen 2 de la serie Metal Gear Solid: Master Collection contendrá un port del juego.

Vía: VGC

Nota del editor: ¡Había olvidado esa guerra de formatos y cómo se burlaban los fans de PlayStation de que las versiones de Xbox 360 venían en varios discos!