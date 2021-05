Feature – ¿Qué demonios es Deathloop?

Incomprendido Arkane

Desgraciadamente vivimos en un mundo en el que calidad, logros técnicos, valores artísticos y de producción, innovación, y demás elementos que componen a un juego sobresaliente, no necesariamente son sinónimo de éxito comercial. A lo largo de la historia de este medio, hemos sido testigos de un sin fin de títulos grandiosos que a pesar de haber sido alabados por la crítica, el público simplemente no responde al momento de tener que comprar una copia. Arkane Studios, compañía desarrolladora de videojuegos con base en Lyon, Francia y en Austin, Texas, entra perfectamente en el caso que te acabo de describir. Luego de haber sido absorbidos por ZeniMax Media en 2010 gracias a su enorme talento, se les asignó la tarea de crear una IP completamente nueva. Así nació el fabuloso concepto de Dishonored, saga que luego de tres juegos, simplemente no encontró aprecio por parte del consumidor. Prey, otro intento realizado hace poco, sufrió del mismo destino con todo y sus grandes valores. Nos encontramos estrenando generación de consolas y Arkane buscará suerte con una exclusiva del PS5 bajo el nombre de Deathloop, título revelado en E3 2019 que levantó bastante dudas gracias a su original propuesta. ¿Qué es este juego? ¿de qué trata? Te lo contamos en este especial.

Hace unos días, tuvimos la oportunidad de estar en un evento digital con representantes de Arkane Studios, incluido Dinga Bakaba, director de Deathloop. Durante el encuentro, se nos mostraron alrededor de 40 minutos de gameplay nunca antes enseñados de este nuevo juego, en los cuales, se nos contó más de su concepto, forma y estructura. Para serte franco, por más que me emocionó la idea de este juego desde que fue anunciado, pues soy fiel creyente de todo lo que salga de este estudio, me quedaron una enorme cantidad de dudas sobre exactamente de qué clase de videojuego estábamos hablando, pues es importante recordar que Arkane llega a ser poco ortodoxo al momento de diseñar. Sí, sus juegos en primera persona podrían lucir como miles que hay allá afuera actualmente, pero todos los que hemos disfrutado de su trabajo, sabemos lo distinta que siempre es su propuesta. Para este nuevo título se mantiene la filosofía del desarrollador con todo lo que esto conlleva, incluido el hecho de que se aprecia un intento genuino por innovar.

Un ¿Murder Puzzle?

Darle elección al jugador siempre será parte de cómo es que Arkane Studios hace videojuegos. La escuela de Deus Ex que Warren Spector instituyó, es una que claramente siempre ha sido influencia para cómo es que trabajan los padres de Dishonored, serie en la que seguro recordarás, existía una enorme cantidad de maneras distintas de cumplir con los objetivos de cada misión. En palabras de Dinga Bakaba, director de Deathloop, su nuevo juego podría ser considerado como un “Dishonored con pistolas”, un Murder Puzzle para ser más precisos. Por supuesto, estos términos dejan un montón de dudas en el aire, pero para eso te explicaremos de la manera más detallada posible cómo es que funciona todo. Por desgracia y debido a las circunstancias que seguimos viviendo, no le pudimos poner las manos encima al título, pero con lo que se nos mostró y lo que se nos explicó, ya tenemos una imagen mucho más clara de hacia dónde va todo.

En Deathloop tomamos el control de Colt, un sujeto que se encuentra despertando después de lo que parece haber sido una intensa noche de fiesta. Al no saber mucho de lo que pasó hace unas horas, no tiene más remedio que comenzar a explorar la isla de Blackreef y sus diferentes zonas. En poco tiempo te das cuenta de que cada vez que llega la media noche o de que mueres, todo se reinicia al momento en el que despiertas. ¿Qué está pasando? Pues resulta que el lugar está siendo controlado por ocho extraños sujetos que decidieron que nunca quieren que su fiesta termine, por lo que han creado este bucle temporal en el que ahora estamos atrapados. Nuestra misión para acabar con el ciclo: matar a cada uno de ellos antes de que te se reinicie de nueva cuenta el mundo.

Antes de que asegures que Deathloop es otro Rogue Like, te puedo decir que no es el caso. Por supuesto que el juego comparte algunos elementos con este subgénero que tanta popularidad ha tenido últimamente, pero en realidad estamos hablando de otro tipo de diseño. Sí, es cierto que si mueres “regresarás al inicio” de todo, pero no es como que pierdas el equipo o poderes que vayas obteniendo, o que los niveles cambien su configuración cada vez que inicia un nuevo ciclo. No, en el nuevo juego de Arkane el progreso se siente de una manera mucho más marcada, pues además de que tú como jugador vas aprendiendo más sobre el mundo, como te decía, muchas de las armas y mejoras que vas obteniendo, se quedan contigo sin importar nada más.

Hablando de habilidades y de armas antes de contarte más sobre la estructura que tiene el título, te cuento que esa descripción de que estamos frente a un “Dishonored con pistolas” es sumamente precisa. Seguro recordarás que en dichos juegos, tener una aproximación sigilosa a los problemas que se nos presentaban, solía ser la mejor opción. Claro que también podías tener una aproximación violenta y muy ruidosa, pero creo que el juego siempre nos invitó más a pasar desapercibidos. En Deathloop, por supuesto que también puedes ser todo un ninja, sin embargo, de acuerdo con lo que vi, la idea de saltar como Rambo y descargar balas contra todo lo que se mueva, será una estrategia que seguro usaremos mucho más a lo largo de la aventura. Sí, poderes como el blink para moverte rápidamente de un lugar al otro están de regreso, así como la habilidad de ligar a varios enemigos para que lo que le hagas a uno, afecte al resto.

La duda queda en qué tan bien se siente disparar en Deathloop. Arkane tiene mucha experiencia haciendo juegos en primera persona, pero recordemos que ni los Dishonored ni Prey, son FPS ni de cerca. En esta nueva propuesta sí se se está presentando algo mucho más cercano a un shooter. Se promete echar mano de los gatillos adaptables del DualSense, pero habrá que ver qué tan profundo es el uso de estas características del mando del PS5.

La estructura que tiene Deathloop es una también bastante interesante. Al inicio del juego, tendremos una experiencia lineal mayormente guiada en la que se nos enseñará lo básico del título en sí, sin embargo, en cierto punto, todo se abrirá para que nosotros actuemos a placer. Al inicio de cada ciclo, podrás elegir qué zona de Blackreef explorar para intentar matar a uno de los ocho jefes. Además, podrás seleccionar la hora del día para visitar dicho lugar, pues en efecto, dependiendo de si es de mañana, tarde o noche, será la manera en la que las cosas pasen dentro de estos escenarios. De primera instancia, me dio la impresión de que estos niveles comparten mucho de la forma que tenían los de Dishonored, es decir, tenemos estas áreas semi abiertas en las que nos podemos aproximar al objetivo de varias formas distintas.

La idea de que puedas visitar las diferentes zonas de la isla a distintas horas del día, tiene mucho qué ver con ir encontrando pistas e información sobre nuestros objetivos. Por ejemplo, en el demo que pudimos ver, se visitó un área por la mañana, en donde encontramos información sobre que uno de los jefes estaría dando un discurso en cierto edificio por la noche, esto junto con un código de acceso para entrar. Con dicha información y ya dentro de un nuevo ciclo, fuimos al lugar y hora indicados para encontrar que en efecto, ahí estaba nuestro objetivo listo para ser asesinado. Arkane promete que justamente en cada loop, sientas que hiciste un progreso de cualquier tipo de cara a lograr que Colt finalmente pueda escapar.

Otro elemento bastante importante que se nos aclaró en el evento, es el tema del multiplayer. No se bien por qué, pero cuando se reveló el juego, muchos pensaron que era una experiencia fuertemente pensada para jugarse con más de una persona, y en realidad es que para nada. Deathloop es un single player game, punto. Lo que sí tiene es un interesante elemento multiplayer por la forma en la que funciona.

Dentro de la aventura de Colt, existe un importante personaje bajo el nombre de Julianna. Ésta asesina profesional tiene la única misión de acabar con nosotros para que el bucle de tiempo no se rompa. En ciertos momentos, Julianna aparecerá para hacernos la vida de cuadritos. Ella es controlada por el propio juego, pero, también puede ser tomada por otro jugador. Sí, en Deathloop existe la posibilidad de que tu mundo se vea invadido por otra persona real, la cual, tomará el papel justamente de Julianna para intentar matarnos. Claro, tú podrás hacer lo mismo. En el evento no se expandió más en este aspecto, pero creo que suena muy interesante.

La exclusiva de PS5

De manera general, te puedo decir que Deathloop contiene todo el ADN de Arkane Studios. La verdad es que suena como a todo un milagro que esta compañía esté trabajando de nueva cuenta en una producción mayor luego de las malas ventas de sus últimos cuatro títulos. Es claro que el trato que se hizo con Sony antes de que ZeniMax y Bethesda fueran compradas por Xbox, tiene mucho que ver con todo esto. Alguien al interior de la empresa dueña de PlayStation, aprecia enormemente el trabajo de este estudio y como parte de la estrategia de darle mayor presencia y valor a su marca, se decidió apoyar a algo como Deathloop más allá de los resultados comerciales que pueda tener. No deja de sonar súper extraño que en un estudio que ahora está bajo la capa de Xbox, esté por lanzar una exclusiva para el PlayStation 5.

Luego de sufrir un retraso, Deathloop ha quedado programado por salir al mercado de manera exclusiva en el PS5 el próximo 14 de septiembre. Esperemos que el desarrollo siga avanzando y la fecha antes mencionada se cumpla. La buena noticia es que lo que se mostró, me deja con la idea de que en efecto, estamos en las últimas etapas de desarrollo. No puedo esperar para jugar lo nuevo de Arkane.