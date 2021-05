Surge evidencia de que Nintendo y Xbox han conversado sobre Game Pass en Switch

Durante el juicio entre Apple y Epic Games, varios documentos importantes de algunas compañías de la industria han salido a la luz. Con una nueva semana de este conflicto legal en marcha, parece que estas empresas ya no desean que sus conversaciones privadas salgan a la luz. Este es el caso de Nintendo, quien ha pedido que un documento clasificado no sea compartido. ¿Qué hace tan importante esta información? Bueno, estaría relacionada con la posible llegada de Xbox Game Pass al Switch.

Como parte del juicio, un representante de Microsoft testificó sobre la llegada de xCloud a iOS. Recordemos que este servicio fue prohibido en este dispositivo móvil por las reglas de la App Store. Lo interesante no fue lo que se dijo al respecto, sino la revelación de que la Gran N pidió que se ocultará parte de la transcripción, ya que involucraba “negociaciones entre Microsoft y Nintendo” sobre xCloud.

De acuerdo con Stephen Totilo, ex-editor en jefe de Kotaku, Nintendo solicitó que la mayoría de estas declaraciones no fueran mencionadas, ya que “refleja información competitiva de carácter sensible sobre negociaciones entre Nintendo y Microsoft“. Aunque esto no significa que Xbox Game Pass llegará al Switch en un futuro, parece confirmar que estas dos compañías han tenido conversaciones al respecto.

Recordemos que el objetivo de Xbox actualmente es llevar sus juegos y servicios a la mayor cantidad de plataformas posibles, y así crear un ecosistema único para la industria. Esperemos tener más información sobre estas negociaciones secretas en un futuro.

En temas relacionados, el 20% de las ventas del Switch provienen de hogares que ya tienen una consola. De igual forma, Xbox corrige la alternativa para tener Game Pass más barato.

Vía: Stephen Totilo