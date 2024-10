Dragon Ball Daima se estrenó la semana pasada en plataformas como Crunchyroll. Si bien la recepción inicial fue positiva, muchos decidieron esperar hasta que un doblaje al español latino para este anime estuviera disponible, algo que muchos esperaban iba a suceder el día de hoy en Netflix. Sin embargo, este no ha sido el caso.

Hace tiempo, Netflix reveló que los nuevos episodios de Dragon Ball Daiman llegaría a su plataforma una semana después de su estreno en Japón. Aunque no se reveló por qué se estaba tomando esta decisión, se llegó a pensar que esto significaba que el anime estaría disponible con un doblaje al español latino en nuestra región. Sin embargo, el día de hoy se ha confirmado que este no es el caso.

Así es, en estos momentos Dragon Ball Daima ya está disponible en Netflix, pero solo está disponible en su versión en japonés con subtítulos, algo que no fue del agrado de los fans, quienes estaban esperando escuchar voces como las de René García y Carlos Segundo. Junto a esto, se desconoce si en un futuro veremos un doblaje a nuestro idioma.

Esto es algo extraño, puesto que los animes de Netflix usualmente llegan con doblaje al español latino. Esto es algo que actualmente vemos con Dandadan y Ranma 1/2, dos animes que sí tienen esta opción y su estreno condice con lo que se ven Japón. De esta forma, todo indica que esta es una cuestión de contratos, más que otra cosa.

Considerando la popularidad de Dragon Ball en nuestra región, no es una cuestión de si Daima tendrá doblaje o no, sino de cuándo estará disponible. En temas relacionados, el anime revela el origen de los Namekianos. De igual forma, Mario Castañeda revela por qué Dragon Ball: Sparking! Zero no tiene doblaje.

Nota del Autor:

Si es algo raro que Dragon Ball Daima no tenga doblaje al español latino, pero considerando todo lo que han comentado personas como Mario Castañeda sobre este tema en las últimas semanas, parece que una vez este es un conflicto de contratos y salarios, más que una falta de atención por parte de Netflix y el resto de las compañías involucradas.

Vía: Netflix