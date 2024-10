Mucho se ha hablado sobre la falta de doblaje al español latino en Dragon Ball: Sparking! Zero. Considerando el impacto que tuvo el trabajo de Mario Castañeda, Lala Garza, y muchos más en el anime, a los fans les encantaría escuchar estas voces en los videojuegos de Bandai Namco. Ante la reciente controversia de un mod que hace esto realidad, un viejo clip de Mario Castañeda ha resurgido explicando esta situación.

Cuando en su momento se reveló que Sparking! Zero no iba a tener doblaje al español latino, muchos acusaron a Lalo Garza, la voz de Krillin, de no llegar a un acuerdo con Bandai Namco. De esta forma, Castañeda compartió un video explicando la situación, el cual ha resurgido gracias a los recientes comentarios de René García, responsable de Vegeta, sobre el mod que agrega sus voces al juego. Al final del día, todo se reduce a que los actores y el publisher no han llegado a una acuerdo sobre los pagos.

El problema empezó con las "Tarifas Especiales" que los actores de Dragon Ball querían cobrar por doblar los juegos de la serie, por que se trata de Dragon Ball Ellos quieren mas dinero, Bandai no quiere pagar mas dinero solo por que sea Dragon Ball, ambas posturas son… https://t.co/L6aItTNaJp pic.twitter.com/JTsfoJXkzq — Simplemente DB (@DB_Simplemente) October 15, 2024

Como pudieron ver, las voces de Goku, Vegeta, Piccolo y demás, desean cobrar cierta cantidad por su trabajo, y Bandai Namco no lo quiere pagar. Al final del día, para que un doblaje al español latino en un juego de Dragon Ball se haga realidad, estos dos grupos tienen que llegar a un acuerdo. Como lo señala Castañeda, si el publiser japonés lo desea, se pueden cumplir ciertas demandas y encontrar un punto medio, algo que claramente no sucedió con Sparking! Zero.

Por el momento, solo nos queda esperar para que el siguiente juego de Dragon Ball tenga la participación de estos icónicos actores de doblaje, aunque tampoco hay que sorprenderse si esto no llega a suceder. En temas relacionados, aquí puedes conocer más sobre la reacción de René Garcías al mod. De igual forma, esta es nuestra reseña de Dragon Ball: Sparking! Zero.

Nota del Autor:

Es innegable que, al menos en nuestra región, escuchar a Goku con una voz que no sea la de Mario Castañeda es algo sumamente raro. Crecimos con estos actores, y tenemos un apego que, al menos en la región, nunca será superado.

Vía: Mario Castañeda