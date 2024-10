Después de años sin presencia en la pantalla grande, Warner Bros. está preparando un gran regreso de The Lord of the Rings para el cine. Además de The Lord of the Rings: Gollum, la cual ya tiene una fecha de estreno, y War of the Rohirrim, se ha confirmado que otra película inspirada en la obra de J.R.R. Tolkien está en desarrollo, con Peter Jackson involucrado.

Por medio de una junta de inversionistas, David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, ha señalado que una nueva película de The Lord of the Rings ya se encuentra en las primeras etapas de producción. De igual forma, se ha confirmado que Peter Jackson, Fran Walsh y Philippa Boyens están produciendo la película.

Aunque por el momento no hay muchos detalles, sabemos que el guion está a cargo de Walsh y Boyens, junto con Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou, y “explorará historias que aún no se han contado”. Considerando el extenso trabajo de Tolkien, y la forma en la que su hijo completó libros inconclusos, hay mucho material del cual elegir.

Por si fuera poco, se ha confirmado que la película protagonizada por Gollum, ahora conocida como Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, estará disponible en algún punto del 2026. Aunque los detalles aún son un misterio, está claro que el universo de The Lord of the Rings continúa en expansión, para bien y para mal de todos los fans de los libros. En temas relacionados, Orlando Bloom quiere aparecer en la siguiente película de The Lord of the Rings. De igual forma, The Rings of Power sí tendrá cinco temporadas.

Nota del Autor:

Hay mucho potencial en el universo de Tolkien. Como fan, no me agrada mucho la idea de ver películas que se desarrollen después de Return of the King, pero considerando las historias de la Tierra Media que se desarrollan entre la primera y segunda era, hay mucho potencial. Me encantaría ver a Beren y Lúthien en la pantalla grande.

Vía: Variety.