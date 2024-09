The Rings of Power sí tendrá cinco temporadas

No es un secreto que The Lord of the Rings: The Rings of Power no es la serie que todos esperaban. Si bien la primera temporada es una de las producciones más vistas en Prime Video, la segunda parte de esta historia ha experimentado una caída sustancial de espectadores. Pese a esto, Amazon sigue comprometido con sus planes de cinco temporadas.

De acuerdo con un reporte por parte The Hollywood Reporter, Amazon aún se mantiene firme con su plan de lanzar cinco temporadas de The Rings of Power, incluso con la caída en espectadores. Sin embargo, por el momento no se ha confirmado que más capítulos están en producción, aunque en febrero un escritor aseguró ya estar trabajando en la tercera temporada.

En tan solo 24 horas, la primera temporada de The Rings of Power había gozado de 25 millones de vistas en Prime Video. En comparación, la segunda temporada alcanzó las 40 millones de reproducciones en 11 días. De igual forma, el estreno de estos nuevos capítulos solo tuvo 902,000 espectadores en Estados Unidos, lo cual representa una caída de casi el 50% en comparación con la primera temporada.

Por el momento solo nos queda esperar al anuncio oficial por parte de Amazon, aunque esto podría tardar. En temas relacionados, aquí puedes conocer cómo le fue a la temporada en críticas. De igual forma, este es el tráiler de la película de The War of the Rohirrim.

Vía: The Hollywood Reporter