TLOR: The Rings of Power recibe las calificaciones de la prensa

Oficialmente falta un día para que se estrene la segunda temporada de The Lord of The Rings: The Rings of Power, serie que no empezó con el pie derecho cuando llegaron los primeros episodios a Prime Video, dado que el público no sintió la gran conexión con la franquicia original. Sin embargo, no han dudado en querer hacer la siguiente oleada de capítulos y llegamos al punto que siempre se da antes de cualquier estreno, las calificaciones de la empresa especializada que ha visto el show días antes.

En estos momentos la página de Rotten Tomatoes ya empezó a recopilar las primeras reseñas, y para sorpresa se cuenta con un 85% en total, lo cual está distante de las reseñas anteriores, pues los primeros episodios no convencieron para nada a los usuarios que presenciaron el estreno hace dos años. Sin embargo, para la segunda parte parece que han tomado en cuenta las opiniones generales y han hecho un producto bastante sólido.

Aquí las opiniones de los críticos:

Times UK: Sin embargo, si esto puede parecer una serie casi ebria por su presupuesto y tiempo de ejecución, todavía existe el baile íntimo y retorcido de Sauron y Celebrimbor (Edwards realmente es excelente aquí). Mama’s Geeky: La temporada 2 comienza con uno de los mejores episodios de televisión de todo el año, que impulsa perfectamente la historia. Ahora es el momento de entrar en la política de la guerra por los anillos, lo que mantendrá a los espectadores al borde de sus asientos. Espinof: Ahora el verdadero ‘Juego de los Anillos’ ha comenzado y la intriga no es quién sino cómo, algo que a muchos les resultará más atractivo. TV Guide: A veces frustrante pero a menudo gratificante, El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder no se ha reinventado en su segunda temporada, optando en cambio por aumentar la intensidad de todo lo que ya estaba haciendo.

Recuerda que The Lord of The Rings: The Rings of Power estrena su segunda temporada el 29 de agosto con tres episodios simultáneos. Después cada jueves llegará uno nuevo hasta completar ocho. La serie es exclusiva de la plataforma de Prime Video.

Vía: Rotten Tomatoes