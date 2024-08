¿Con cuántos episodios estrena la serie de The Lord of the Rings?

Estamos a muy poco tiempo de que llegue la segunda temporada de The Lord of The Rings: The Rings of Power, misma que adapta los eventos que se dan poco antes de lo sucedido en las películas de Peter Jackson que adaptaron los eventos de los libros de El Hobbit y la historia por destruir el anillo único. La cual si bien no destacó en audiencia con los primeros episodios, logró llamar tanto la adaptación como para que Prime Video quiera traer una segunda oleada con nuevas historias de la tierra media.

Como ya es costumbre, no todos los capítulos van a llegar de golpe a la plataforma, sino que se van a ir liberando de forma semanal para que el público pague de menos dos mensualidades del servicio y así el gasto de producción haya sido más readituable para la empresa. Solo que en esta ocasión se soltarán tres de ellos, para después liberar cinco más cada jueves, siendo así un total de ocho con una hora de duración aproximada cada uno, culminando el 3 de octubre.

Aquí el calendario de estreno:

Esta es la sinopsis del show: