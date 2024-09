Director de Days Gone se enoja con Sony por Astro Bot

John Garvin, director de Days Gone, ha expresado su descontento con Sony y su antiguo estudio, Bend Studio, debido a la aparición del protagonista de su juego, Deacon St. John, en forma de cameo. A través de su cuenta en la red social X (anteriormente Twitter), Garvin mostró su molestia al ver a su personaje representado de esta manera.

En sus publicaciones, Garvin criticó la decisión de permitir que Deacon St. John apareciera, calificando el cameo como una degradación del personaje que creó. Menciona que triste que Deek haya sido reducido a promocionar otros juegos, expresó el director, quien dejó clara su inconformidad por lo que considera un desprecio al legado del personaje.

Kinda sad that Deek has been reduced to promoting other games … well done Bend Studio! Way to protect your legacy! https://t.co/LRGsPYSX9g

— John Garvin (@John_Garvin) September 7, 2024