En estos momentos hay varias películas de The Lord of the Rings en desarrollo. Una de estas será live action, y promete mostrarnos los eventos de Gollum previo a la trilogía original de Peter Jackson. Múltiples actores que trabajaron en estas cintas han expresado su deseo de participar en este largometraje. Ahora, a este grupo se ha sumado Orlando Bloom.

Bloom, quien interpretó a Legolas en las películas de The Lord of the Rings y The Hobbit, ha expresado su deseo por retomar este papel en The Lord of the Rings: Gollum, aunque no está del todo seguro cómo es que esto podría ser posible. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Realmente no sé qué [están planeando]. Hablé con Andy [Serkis] y me dijo que estaban pensando en cómo hacer las cosas. Yo pensé: ‘¿Cómo funcionaría eso?’ Y él dijo: ‘¡Bueno, IA!’ Y yo dije: ‘¡Oh, está bien!’ Fue un momento bastante mágico en mi vida, y es una de esas cosas en las que no hay ningún inconveniente”.

En los libros, la búsqueda de Gollum la lleva a cabo Aragorn por instrucción de Gandalf. Por su parte, Viggo Mortensen e Ian McKellen han expresado su interés en retomar estos papeles. Sin embargo, en el caso de Legolas y Bloom, esto tendría que ser algo completamente original, algo que no siempre le sale bien a Peter Jackson.

Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con esta cinta en un futuro. En temas relacionados, aquí puedes checar el tráiler de la película de The War of the Rohirrim. De igual forma, así le fue en crítica a la segunda temporada de The Rings of Power.

Vía: Variety