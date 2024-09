Need For Speed y sus 30 primaveras

Cuando el año de 1994 estaba por terminar, el estudio Distinctive Software, propiedad de Electronic Arts, sorprendía al mundo del entretenimiento con Need for Speed, un título de carreras que se caracterizaba por centrarse en eventos ilegales, mostrando vehículos de alta gama, sin dejar a un lado, el excelso apartado jugable.

Distinctive Software tenía experiencia en este género, gracias a las producciones de Stunts y Test Drive II: The Duel, donde comenzaron sus primeros desarrollos. Con el paso del tiempo, la saga Need for Speed fue posicionándose como una de las más emblemáticas en la industria de los videojuegos hasta el grado de seguir vigente.

La franquicia en cuestión ha estado en manos de diversos estudios entre los que destacan: EA Black Box, EA Canada, Ghost Games, Slightly Mad Studios y por supuesto, Criterion Games, el equipo que estuvo a cargo del más reciente Need for Speed Unbound, lanzado en 2022.

Con un historial de 25 entregas más diversos spin-offs y 150 millones de unidades vendidas en un mercado altamente competido, la propiedad intelectual citada ha obtenido reseñas positivas en la mayoría de las ocasiones, convirtiéndose en un referente para los amantes de la velocidad.

Pese a su extenso historial, ha habido casos en los que diversos proyectos fueron descartados y terminaron cancelándose en el último momento, tal y como ocurrió con Need for Speed 10: TerrorFive, Need for Speed 64, Need for Speed: Edge y Need for Speed: Millionaire.

Debido al éxito obtenido, para 2014, Need for Speed dio el salto a la pantalla grande de la mano de DreamWorks Pictures y el director Scott Waugh. Ante la crítica, el largometraje fue un rotundo fracaso, pero recaudó $200 millones de dólares en taquilla en comparación con su costo de $66 mdd.

Need for Speed es todo un ícono en la comunidad gamer y su público atesora grandes recuerdos de algunas de las persecuciones policiacas más enigmáticas en el mundo del ocio digital. Sólo es cuestión de tiempo para que Electronic Arts decida anunciar un futuro juego que, si bien recientemente la concepción ha recaído sobre Criterion, sería interesante darle una oportunidad a Codemasters.