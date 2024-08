Gameplay de remake de Need for Speed: Most Wanted

La franquicia de Need for Speed tuvo uno de sus puntos más altos con el lanzamiento de Most Wanted, título que hasta día de hoy sigue siendo uno de los más queridos por los fans, a tal punto de que se le pida a EA de manera constante un remake o de menos un remaster notorio. Y ante las negativas de los estudios, ellos mismos se han puesto manos a la obra para crear lo que quieren ver en pantalla, y lo mejor, es que no les está quedando nada mal.

El responsable del proyecto se hace llamar NostalgiaNexus, y ha estado utilizando Unreal Engine 5 para poder tenerlo reflejado, incluso lanzó un video con gameplay que emula bastantes cosas del original pero con añadidos que lo hacen ver como una adaptación de los tiempos actuales. Además, la sensación de velocidad puede ser la mejor vista hasta ahora.

Aquí lo puedes checar:

Acá la descripción del juego:

Need for Speed: Most Wanted es un videojuego de carreras desarrollado por EA Black Box y publicado por Electronic Arts. Es parte de la popular serie Need for Speed y se lanzó por primera vez en 2005. En Most Wanted, los jugadores asumen el papel de un corredor callejero que compite en carreras ilegales en la ciudad ficticia de Rockport. El objetivo principal es derrotar a una lista de los 15 corredores más buscados, conocidos como la “Blacklist,” para convertirse en el corredor número uno. A lo largo del juego, los jugadores deben competir en una variedad de eventos de carreras, evadir a la policía y mejorar sus vehículos con nuevas piezas y mejoras para enfrentar a rivales más difíciles. El juego es conocido por su intensa acción de persecución policial, personalización de autos y un estilo de juego abierto, donde los jugadores pueden explorar libremente la ciudad mientras participan en desafíos y eventos. Most Wanted es ampliamente considerado uno de los mejores títulos de la serie Need for Speed y ha tenido un impacto duradero en los juegos de carreras.

Por ahora no se sabe si el modder liberará esta versión o si solo la tendrá para uso propio.

Vía: Youtube