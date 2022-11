Cory Barlog habla sobre el futuro de Santa Monica

God of War: Ragnarok ya está entre nosotros. Si bien muchos están disfrutando de la nueva aventura de Kratos, otros más se preguntan qué sigue para Sony Santa Monica. Por años, el estudio ha trabajado solamente en esta propiedad, pero parece que por fin están listos para avanzar a un nuevo capítulo en su historia.

En una reciente entrevista con Los Angeles Times, Cory Barlog ha mencionado que Sony Santa Monica actualmente está disperso en “muchas cosas diferentes”, incluido un proyecto secreto que ha estado en proceso durante “muchos años”. Lamentablemente, por el momento no hay detalles específicos sobre el siguiente proyecto del estudio.

Sin embargo, parece que a Eric Williams, director de Ragnarok, no le molestaría seguir trabajando en la serie de God of War:

“Recuerdo haber hablado con alguien de otra compañía de juegos, donde estaban tratando de que me fuera. El dijo: ‘¿Solo quieres ser conocido como el tipo God of War por el resto de tu vida?’ ¿Ese fue tu gran argumento para disuadirme? Porque sí, de cierto modo, sí lo quiero”.

Por el momento, parece que pasará algo de tiempo antes de que el siguiente juego del estudio, ya sea que se trate de algo nuevo, u otra aventura de Kratos y compañía, se dé a conocer. Solo nos queda esperar y confiar en que el estudio pueda sorprendernos una vez más en el futuro. En temas relacionados, PlayStation All Star Battle Royale es canon es Ragnarok. De igual forma, Thor de God of War está inspirado en un personaje de Marvel.

Nota del Editor:

Sony Santa Monica ha demostrado ser uno de los mejores estudios de PlayStation, y no puedo esperar para ver qué tipo de experiencias tienen preparados para nosotros en un futuro. Ya sea que Kratos forme parte de estos planes o no, no puedo esperar.

Vía: Los Angeles Time