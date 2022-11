PlayStation All-Stars Battle Royale sería canon en God of War Ragnarok

PlayStation no ha estado exenta de cometer errores durante su paso en la industria de los videojuegos, y uno de los más evidentes es el juego de All-Stars Battle Royale, mismo que simularía ser Smash Bros pero de Sony. Y aunque muchos creían que el videojuego estaba en el olvido, parece ser que God of War Ragnarok ha traído recuerdos ya algo lejanos.

Sin dar detalles del juego porque serían spoilers, en algún punto Mimir lleva una conversación singular con Kratos, en la cual se ha explorado el pasado del personaje desde que derrotaba a dioses en la mitología griega. Sin embargo, durante la charla hablan de algo en particular, y eso es la participación del mismo en un torneo de lo más extraño.

Esto se menciona en el diálogo:

Pero en esta historia en particular… escuché que combatiste contra bestias, bandidos, princesas, no muertos, autómatas y el músico más grande de la historia.

No hay forma de que PS Allstars fuera canon #PS5Share , #GodofWarRagnarök

Esta plática es claramente referencia para el juego crossover que no terminó por triunfar. Aquí se metieron personajes de Uncharted, Metal Gear Solid, Sly Cooper, Jak and Daxter, Ratchet and Clank, Bioshock, entre otros invitados. El cual a pesar de sus esfuerzos, no logró tener el mismo impacto que Smash Bros, sobre todo por la mecánica de juego no convincente.

Recuerda que God of War Ragnarok está disponible en PS4 y PS5.

Vía: Twitter

Nota del editor: Esto es algo que seguro nadie veía venir debido al fracaso del título, aún así es divertido que Sony no se arrepienta tanto de su pasado. No voy a mentir, sería interesante ver el regreso de la saga, pero ahora con mecánicas interesantes, no como lo que vimos en PS3 y PS Vita.