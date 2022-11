PewDiePie pierde su trono como el Youtuber con más suscriptores

Parece broma, pero desde hace algunos 10 años el Youtuber dentro la categoría gamer que más suscriptores ha generado es PewDiePie, quien empezó con los gameplays divertidos y siendo así la influencia de muchos. Y a pesar de que a día de hoy sigue siendo muy popular, parece que alguien ya le quitó el puesto, por lo menos en cuanto a número de usuarios.

Páginas como The Verge nombraron a PewDiePie el Rey de YouTube en 2014 y, desde entonces, ha acumulado unos 111 millones de suscriptores mientras expande sus cargos para incluir comentarios y vlogs. Quien se encargó de derrocarlo es ni más ni menos que Mr Beast, pues superó rápidamente el conteo de suscriptores el 14 de noviembre.

MrBeast has overtaken PewDiePie and is now the most subscribed YouTuber pic.twitter.com/YPXQ4ydWCX

— Dexerto (@Dexerto) November 14, 2022