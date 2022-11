Hoy celebramos el cumpleaños 70 de Shigeru Miyamoto

El día de hoy, 16 de noviembre de 2022, celebramos el cumpleaños número 70 de Shigeru Miyamoto. Así es, fue en 1952, cuando el famoso diseñador de videojuegos nació en Kioto, Japón. Tras una extensa carrera en Nintendo, el desarrollador sigue siendo una parte muy importante de la industria de los videojuegos.

Miyamoto se unió a Nintendo en 1977 como aprendiz en el departamento de planificación de la empresa. Como artista en ciernes, uno de sus primeros trabajos para la compañía fue crear el arte para Sheriff, juego de arcade de 1979. Sin embargo, su primer gran éxito llegó cuando diseñó Donkey Kong en 1981. Como uno de los primeros ejemplos del género de plataformas, el juego fue enormemente popular.

Desde ese momento, Miyamoto jugó un papel fundamental en definir a cada una de las generaciones de consolas de Nintendo. Durante el NES creó Super Mario Bros. y The Legends of Zelda. En la época del SNES se encargó de producir Super Mario World, diseñó F-Zero, produjo A Link to the Past, y diseñó Star Fox. Durante el N64 se encargó de dirigir Super Mario 64, y diseñó Star Fox 64 y The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Con la llegada del nuevo milenio, Miyamoto se encargó de innovar con juegos como Pikmon, Nintendogs, Super Mario Maker y Wii Fit. Recientemente, el diseñador ha estado coproduciendo la película de Super Mario Bros junto con el fundador de Illumination, Chris Meledandri. También anunció oficialmente planes para Pikmin 4 durante una presentación de Nintendo Direct en septiembre.

En temas relacionados, Miyamoto habla sobre la siguiente consola de Nintendo. De igual forma, Nintendo aún tiene planes para expandir el Switch Online.

Nota del Editor:

Shigeru Miyamoto es una parte importante de Nintendo, y es increíble que siga creando nuevas experiencias y expandiendo las que ya están disponibles. Esperemos que el legado del diseñador sea algo que nunca se olvide en este medio.

Vía: VGC