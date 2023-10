Arena de Las Vegas toma forma del logo de Xbox

Las Vegas es uno de los lugares turísticos más grandes del mundo, pues pocas ciudades se han atrevido a imitar la forma de vida en la que el gastar en apuestas forman parte del día a día, y por supuesto, también se cuentan con sus monumentos como la recientemente inaugurada Sphere. Y ahora que se está estableciendo la Twitchcon, parece que Xbox quiere mostrar la felicidad por la compra de Activision Blizzard.

Lo que hace única a esta arena, es el hecho de que se puedan proyectar anuncios publicitarios de todo tipo, y eso nos lleva a que su forma esférica ha quedado perfecta con un comercial por parte de Microsoft con su tan conocido logo de la X. Esto es algo que ha sorprendido a los fans a través de las redes sociales, pues se tomaron fotos y videos de como esta revelación se lleva las visiones en medio de la ciudad de las apuestas.

The views tonight at the TwitchCon Xbox Mixer featuring the Vegas Sphere #Starfield 🚀 🤩 pic.twitter.com/M41PRSks5T

— Cami 🔙 @ TwitchCon (@CAMIF0RNIAA) October 20, 2023