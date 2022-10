Review – A Plague Tale: Requiem

Inesperada llegada

Las sorpresas gratas dentro de un medio como los videojuegos pueden ser escasas pero cuando se dan, consiguen las miradas de todos. Lo anterior lo menciono porque vivimos en una industria en la que todo producto está planeado hasta el más mínimo detalle sobre cómo es que se dará y cómo funcionará desde su desarrollo, hasta su campaña de marketing y revelación. En 2019, un pequeño estudio francés conocido como Asobo Studio se robaba la atención gracias a una propuesta bajo el nombre de A Plague Tale: Innocence, el cual, a pesar de ser un juego que podríamos clasificar como independiente, intentaba presentarse como un AAA lleno de valores de producción que nos recordaba enormemente a cómo es que trabaja Naughty Dog con Uncharted y The Last of Us. A pesar de su marcado éxito, se antojaba complicado que Focus Entertainment diera luz verde para publicar una secuela, asunto que cambió cuando en E3 de 2021, se anunció A Plague Tale: Requiem, título que no se hizo esperar mucho y que en esta ya temporada fuerte de estrenos, busca mejorar lo hecho por su antecesor ¿lo habrá logrado?

Una de las cosas más impresionantes de Asobo Studio como compañía desarrolladora de videojuegos es que con todo y que no la podemos comparar con las más grandes del medio, ha encontrado la manera de entregar productos que para cualquiera que no los conozca, podría decir que estamos ante de uno de los equipos más numerosos del medio. Si no lo recuerdas, ellos mismos están detrás de la más reciente entrega de Microsoft Flight Simulator, misma que se mantiene actualizándose constantemente y ahora, con lo que representa A Plague Tale: Requiem, se nos deja claro que estamos ante un gran ejemplo de lo que es administrar proyectos de gran escala con recursos lejos de ser ilimitados o de al menos, poderse comparar con las súper producciones que vemos año con año. Como sea, te puedo ir adelantando que A Plague Tale: Requiem es un juego que se para en todo lo que hizo tan bueno a su antecesor y que si bien, tenemos un título marcadamente más ambicioso en temas técnicos y de narrativa, me habría encantado que se tomaran más riesgos a nivel de gameplay.

Al paso de los difuntos

Una de las principales razones por las que A Plague Tale: Innocence hizo tanto ruido en 2019, tuvo que ver con su muy bien elaborada historia, la cual, mezclaba a un periodo histórico raramente tocado por los videojuegos, con elementos sobrenaturales y de fantasía que encajaban a la perfección con el contexto del juego. Seguro recordarás que el final de aquella historia dejaba mucho espacio para una potencial secuela. Justamente de ese hilo parte A Plague Tale: Requiem, presentando un relato que no solo sigue con lo de su antecesor, sino que sofistica de maneras muy importantes su propia narrativa al desarrollar a sus personajes, profundizando específicamente en el apartado psicológico de los dos protagonistas.

Antes de pasar a contarte más sobre la historia de A Plague Tale: Requiem, creo que es buen momento de quitar de la mesa la pregunta de “¿Tengo que haber jugado Innocence para entrarle a Requiem?” La respuesta en esta ocasión sería un rotundo sí. Este nuevo juego es una secuela en toda la extensión del término. La manera en la que retoma los hechos de su antecesor es parte fundamental del cuento que se está intentando desarrollar. Digo, seguro que entenderás la idea principal de Requiem incluso sin haber jugado Innocence, sin embargo, sí vas a sentir por completo como si hubieras iniciado una serie en Netflix con el capítulo 5 o como si estuvieras viendo una película después de media hora de iniciada. Mi enorme consejo es que sí, juega el primero antes de consumir esta segunda parte.

Dicho lo anterior, te cuento que A Plague Tale: Requiem arranca alrededor de seis meses después de lo que vimos en A Plague Tale: Innocence. Los De Rune intentan retomar sus vidas luego de todo lo acontecido con la inquisición cuando justo como se sugirió, la Macula, vuelve a hacer estragos sobre Hugo y revive los problemas que creíamos ya se habían superado. En medio de un fuerte conflicto sobre qué hacer a continuación, Amicia decide tomar las riendas y negar lo que su madre y la orden de alquimistas están intentando hacer para resolver lo que está matando a su hermano menor. Aquí inicia una nueva aventura que nos llevará por todo el sur de la Francia medieval del siglo XIV, misma que estaba profundamente golpeada por la peste negra y la invasión británica.

Más allá de la manera en la que Requiem amplifica todo el lore de A Plague Tale, creo que lo más interesante fue la forma en la que desarrolla a sus personajes principales, específicamente al caso de Amicia y de Hugo, porque si bien, viejos conocidos como Lucas están de regreso, la verdad es que tanto ellos, como los nuevos, se sienten como meros acompañantes de los hermanos De Rune. Nuestros protagonistas para nada son los mismos que eran al inicio del primer juego. La inocencia como se llevaba en el título, acá ya no tiene cabida y mucho del relato, justamente tiene que ver con el paso que tienen que dar estos personajes a otro estado, uno que los pone cara a cara con el mal y que en más de una ocasión, hace que se tenga que cuestionar su propia moralidad y el costo de sus acciones con tal de conseguir lo que están buscando.

El subtítulo de esta nueva entrega de A Plague Tale no es casualidad. En caso de que no lo sepas, un réquiem es un rezo dedicado a los difuntos. Es una forma de despedida y a la vez, una manera de ayudarlos a alcanzar la inmortalidad en religiones como la católica, misma que como seguro recordarás, juega un papel bastante importante dentro de la historia de esta ahora serie, esto por el contexto histórico y regional en el que se encuentra todo. No te quiero arruinar nada de lo que ocurre en los capítulos finales, pero créeme cuando te digo que estos conceptos fueron plasmados de una gran forma en la propia narrativa del juego, cosa que disfruté enormemente.

No es como que A Plague Tale: Requiem sea perfecto en cómo es que cuenta su historia. Cerca de la mitad, sí siento que pierde un poco el rumbo. No sé si por alargar su propia duración o porque los escritores no sabían bien qué camino se iba a tomar. La buena noticia es que el ritmo se retoma luego de un tiempo y se convierte en lo que muchos de nosotros estábamos esperando. La deconstrucción y hasta por momentos destrucción de Amicia y Hugo es algo sumamente interesante que el medio no suele tocar tan a menudo; es decir, el ponerte a controlar a un personaje con el cual, tal vez no estás de acuerdo o no admiras del todo, hace que la forma en la que estás viviendo la historia sea marcadamente diferente a otras experiencias. Por cierto, completar el juego me tomó poco más de 15 horas, duración sumamente satisfactoria.

Apuesta segura, pero bien lograda

El gran dilema de las secuelas directas. Siempre que se nos presenta la continuación de cualquier obra, los creadores entran en la complicada etapa de tomar la decisión de qué tanto cambiarán los fundamentos ya establecidos, o qué tanto agregarán para hacer sentir nueva a la segunda o tercera entrega. Es claro que cuando Asobo Studio decidió que harían una continuación para A Plague Tale: Innocence, ya tenían varías ideas en la cabeza sobre lo que sería, es decir, qué tanto iban a modificar y qué tanto iban a conservar. A Plague Tale: Requiem se siente justamente como una secuela, una que sí agrega y aporta, pero que tal vez, se hubiera podido arriesgar un poco más.

Al igual que su antecesor, A Plague Tale: Requiem nos presenta un juego de aventura completamente lineal que se apoya mucho de mecánicas de stealth y solución de puzzles sencillos, súper inspirado en cómo es que funcionan los juegos de Naughty Dog. De nueva cuenta jugamos como Amicia, hermana mayor y protectora de Hugo que hará todo lo posible por mantenerlo con vida. Para lograrlo, ahora contamos con un par de trucos nuevos bajo la manga. El primero de ellos tiene que ver con que si la heroína es descubierta por un enemigo, ahora se nos dará la oportunidad de contraatacar para regresar a nuestro escondite y en algunos casos, eliminar al agresor. El equipamiento de cuchillos es otra adición. En caso de tener uno de ellos, lo podrás usar ya sea para defenderte de uno de los guardias, o para acabar con él sin que se dé cuenta. Estos ítems son consumibles, por cierto.

Sumado a lo anterior, la honda para disparar piedras regresa, así como las vasijas y el poder de simplemente usar tu mano para lanzar un objeto. La novedad aquí es la ballesta, misma que te permite disparar flechas letales contra el enemigo. Como te puedes dar cuenta, en Requiem tenemos muchas más posibilidades para ser agresivos. Claro que estos recursos, principalmente los letales, son limitados y normalmente, el juego te impulsa a mejor evitar confrontaciones. De igual forma, el poder impregnar de fuego o extintor a nuestros proyectiles regresa, solo que ahora, también tenemos un elemento que expande aún más el fuego y otro que es básicamente carnada para mover a grupo de ratas que no nos permite avanzar.

Sobre la estructura del juego y cómo es que están construidos sus niveles, te cuento que se regresa a esta forma lineal delimitada por secciones, mismas que contienen diferentes problemas que tenemos que resolver. La situación con Requiem es que ahora tenemos áreas considerablemente más grandes que las que vimos en Innocence, sobre todo cuando se trata de mantenernos escondidos. Estas zonas te permiten tomar diferentes caminos y aproximaciones, lo cual, le da un nuevo sabor a la experiencia y la vuelve más interesante, pues esto, combinado con las nuevas formas de interacción que tenemos con el mundo, hace que la solución de estas partes se siente menos rígida.

Los puzzles también están de regreso. Aquí sí puedes esperar algo sumamente similar al anterior título; es decir, se nos ponen problemas normalmente ambientales en los que solo existe una manera de resolver la cosas. Esto para nada está mal, sin embargo, no se siente un poco de la libertad de la que te contaba en estas áreas más abiertas en las secciones de sigilo. Dichos acertijos están muy bien diseñados y es sumamente divertido darles solución echando mano de las herramientas que tiene Amicia a su disposición o incluso, pidiendo ayuda de alguno de los NPCs que se llegan a sumar a tu causa.

Las ratas fueron el sello de Innocence y justo como era de esperarse, en Requiem las tenemos de regreso. En varias partes de la aventura te toparás con hordas de cientos o miles de ratas negras dispuestas a acabar contigo o con cualquiera que se atraviese en su camino. Este elemento del juego es utilizado de nueva cuenta para la elaboración de puzzles, pues sí, la luz sigue siendo nuestra aliada contra ellas o por qué no, como una herramienta para acabar con una serie de guardias que patrullan la zona por la que debemos de pasar. Su comportamiento ha sido claramente mejorado, pues ahora reaccionan de manera más natural a la luz, esto sin mencionar su habilidad de escalar por ciertas paredes. Ni qué decir de los números en los que se presentan. De verdad, es súper impresionante ver a cientos de ellas moviéndose en todas direcciones.

Hugo ahora tiene mucha más participación que solo entrar por un hueco para abrir una puerta. El avance de su enfermedad lo ha deteriorado pero a la vez, ha potenciado sus poderes. En Requiem lo podremos usar para por ejemplo, tener una visión especial de dónde y cómo se están moviendo los enemigos dentro de una zona. Además, en ciertas partes se te permitirá controlar a una parte de la horda de ratas para acabar con cualquier enemigo que nos estorbe. Leíste bien, ahora podremos comandar a los roedores y sí, se siente increíble.

La progresión fue otro elemento que se intentó expandir. Además de que ahora podrás encontrar mesas de trabajo para mejorar parte de tu equipo con materiales que hayas recogido en tus recorridos, se nos presenta una especie de árbol de habilidades, el cual, va mejorando las habilidades de Amicia dependiendo de nuestro estilo de juego de manera automática. ¿Eres muy sigiloso y pasas casi todo sin matar a nadie? Pues bien, automáticamente, nuestra heroína se volverá más silenciosa. No hay mucho qué decir en este apartado. Para serte franco, ni el tema de mejorar mi equipo ni el de las habilidades, hizo que que la protagonista de verdad se comportara diferente al inicio del juego, que lo que tenía al final.

A Plague Tale: Requiem es un juego tremendamente bien diseñado y sumamente divertido de jugar, sobre todo para quienes apreciamos una buena aventura completamente lineal muy apagada a la narrativa. Por supuesto, de nueva cuenta nos queda claro que si alguien admira lo que Naughty Dog hace con Uncharted y con The Last of Us, es Asobo Studio, cosa que para nada está mal. Si bien, ahora se siente un juego menos rígido en sus soluciones y que incluso nos permite ser mucho más agresivos, la verdad es que se mantiene gran parte de la línea que vimos en A Plague Tale: Innocence, asunto que repito, no es negativo, simplemente me habría gustado que se tomaran más riesgos a nivel de gameplay.

De siguiente generación, pero…

Para muchos, la generación en curso ha tenido un arranque lento. Claro que si de verdad te detienes a analizar la situación, te das cuenta de la ya importante oferta de juegos que aprovechan de una u otra manera las bondades de consolas como el PS5 o el Xbox Series X, esto sin dejar de tomar en cuenta que la gran mayoría de estrenos siguen saliendo para la pasada generación, asunto que hasta este 2022 a penas está cambiando. Ejemplo de lo anterior es justamente A Plague Tale: Requiem, título que no estará en PS4 ni Xbox One con el objetivo de presentar una experiencia técnicamente más avanzada. Por un lado esto se cumple, no obstante, hay un detalle en específico dentro de este apartado que sí me molestó bastante.

De entrada, te cuento que para esta reseña utilizamos la versión de PS5, la cual, corre a 30 cuadros por segundo y a una resolución nativa de 4K. Curiosamente, el juego no viene con opciones para funcionar a un framerate más alto sacrificando algo de resolución, decisión bastante extraña considerando los estándares actuales de la industria. A pesar de que la gran mayoría de mi experiencia funcionó sin problemas, sí te tengo que mencionar que en repetidas ocasiones y en momentos muy puntuales, el framerate sí se venía abajo, generando screen tearing verdaderamente molesto. No sé bien por qué es que esas partes pasa lo que te comento, pero sí es algo a considerar que esperemos, se pueda corregir en el futuro con un parche.

Gráficamente, A Plague Tale: Requiem es simplemente espectacular. El motor propio de Asobo Studio brilla de manera intensa, presentando escenarios altamente detallados y llenos de vida que la verdad, nos han dejado sumamente impresionados, haciéndote sentir constantemente que en efecto, estás frente a una experiencia de nueva generación. Este súper realismo en sus escenarios y personajes, puede contrastar bastante con el tema de animaciones faciales, las cuales, se ven un tanto acartonadas y poco creíbles, muy lejos de lo que por ejemplo, Naughty Dog consigue en sus juegos.

La dirección de arte fue otro apartado en el que se expandió mucho si se compara este nuevo título con su antecesor, pues acá se nos presentan lugares mucho más coloridos y menos grises. Claro, la podredumbre está presente y como ya te lo comentaba, ver a cientos de ratas moviéndose independientemente, es sumamente impresionante. Hablando de ratas, te alegrará saber que si tienes planeado jugar en un PS5, el uso del Dualsense es constante y muy bien logrado, haciéndote justamente sentir que todos estos roedores están a tu alrededor.

A Plague Tale: Requiem es un juego que sí te hace sentir que estás jugando algo de nueva generación, pero creo que tampoco lo pondría como uno de los principales ejemplos, sobre todo por el tema que te menciono técnico y que en realidad, sus animaciones no están a la altura de lo que nos presenta en temas de gráficas. De igual forma, creo que el sonido está bien al igual que su música, pero tampoco siendo algo tan destacado.

Justo lo que se esperaba

A pesar de que este medio suele sorprendernos para bien y para mal, también existen propuestas que sabemos perfectamente hacia donde van incluso antes de haberlas tocado. Indudablemente, A Plague Tale: Requiem es una de ellas. Asobo Studio sabía perfectamente lo que había hecho bien con A Plague Tale: Innocence y claro, lo que podía mejorar en esta nueva entrega y en efecto, eso fue justamente lo que hizo, tomar las bases ya establecidas y añadirles más y mejores cosas para presentar un proyecto considerablemente más ambicioso que alcanza sus objetivos en la mayor parte de los casos.

Si bien, nos hubiera encantado que se tomaran más riesgos a nivel de gameplay con A Plague Tale: Requiem, lo que nos presenta lo hace de muy buena forma, superando lo que se hizo hace un par de años con su antecesor. Sus impresionantes gráficas se ven algo empañadas por los problemas técnicos antes mencionados, pero en general, se nos entrega una experiencia altamente cinemática que se apoya mucho de la forma en la que está llevando a su narrativa. Creo que si hace unos años disfrutaste de A Plague Tale: Innocence, su secuela te dejará con una sonrisa dibujada en el rostro. Repito, creo que sí es importante haber jugado el primero para entrar a esta segunda parte.