En este 2022 nos encontramos celebrando el 30 aniversario de uno de los personajes más icónicos y reconocidos no solo de Nintendo, sino en general del gaming. Kirby se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos de la cultura popular con decenas de juegos y auténticas montañas de mercancía. Es complicado encontrar a alguien que no encuentre encanto en la creación de Masahiro Sakurai. Justo para celebrar el importante cumpleaños de la famosa bola rosa y claro, el lanzamiento de su más reciente título, hemos decidido preparare una lista de los que para nosotros, son sus cinco mejores entregas. Esperamos a que nos cuentes cuál de todas ellas es tu favorita.

Kirby’s Adventure

Sí, sabemos que ya te estarás preguntando ¿dónde está Kirby’s Dream Land, el juego que lo inicio todo? A pesar de que en efecto, el origen de este personaje es de suma importancia, creemos que esa fórmula que se presentó en el Game Boy a inicios de los años noventa, se refinó de una forma muy importante con lo que sería Kirby’s Adventure un año más tarde en el NES. Además de que este título le dio su característico color rosa a la creación de Masahiro Sakurai, vino a poner las reglas y bases de los platformers de la serie, mismas que se seguirían usando en sus secuelas y claro, que se siguen utilizando hasta la fecha. Dicha fórmula tenía tanta personalidad que justamente ayudó a que Kirby se hiciera de un lugar entre toda la competencia que tenía a su alrededor.

Kirby’s Epic Yarn

Todos sabemos perfectamente que siempre que HAL o Nintendo tienen una idea de gameplay y no saben bien cómo ilustrarla, suelen recurrir al diseño simple y encantador que tiene Kirby. Durante la era del Wii, el estudio formó una alianza con Good-Feel, creativos que crearon una forma de representar materiales reales con gráficas en tiempo real verdaderamente especial. El estambre y las telas fueron la elección para este nuevo título que llegaría a la exitosa consola de Nintendo bajo el nombre de Kirby’s Epic Yarn. Además de ser un juego que se ve como nada de lo que hay allá afuera, es uno que brilla intensamente por su bello diseño de niveles, controles intuitivos y una magia en general muy difícil de replicar.

Kirby’s Dream Land 3

Kirby es un personaje que ha tomado un montón de caminos y formas, pero la realidad es que su línea principal de platformers, es la que normalmente nos hace estar regresando de manera constante. Luego de haber nacido en el Game Boy a inicios de los años noventa, en realidad, Kirby’s Dream Land solo tuvo una secuela directa en la misma portátil de Nintendo. No fue sino hasta 1997 cuando el Super Nintendo ya tenía un par de años de haber sustituido por el Nintendo 64, que se lanzó Kirby’s Dream Land 3, juego que no solo vino a ratificar la peculiar forma de esta serie, sino que propuso un montón de nuevas ideas que posteriormente veríamos implementadas en futuros juegos. Lo interesante de este título en especial es que justo por el momento en el que fue lanzado, muy pocos le dieron oportunidad en su momento, esto gracias a la distracción que generaban las nuevas consolas.

Kirby: Planet Robobot

La relación entre Kirby y las portátiles de Nintendo es muy estrecha, pues como ya te lo hemos contado, el personaje rosa en realidad nació justamente en el Game Boy. Por tal motivo, hemos visto un sin fin de juegos para este tipo de consolas, varios de ellos que ocupan un lugar muy especial en nuestros corazones. Sin duda alguna, uno de ellos es Kirby: Planet Robobot, una auténtica tesis de cómo es que se deben diseñar platformers side scrolling en diferentes planos. La cantidad de buenas ideas y propuesta que tiene este juego en específico es verdaderamente brutal y cuesta trabajo hacerle verdadera justicia solo con palabras. Para muchos, puede que ese título haya sido solo uno más para la serie y para el 3DS, pero te podemos asegurar que estamos frente a una experiencia verdaderamente especial que simplemente no te deberías de perder por nada.

Kirby and the Forgotten Land

Luego de que a mediados de los años noventa, la gran mayoría de los nombres grandes de Nintendo saltaran con mucho éxito al mundo de las tres dimensiones, Kirby se mantuvo fiel a su forma. Claro que tenemos cosas como Kirby 64: The Crystal Shards que ya lucía gráficas 3D, pero la realidad es que seguía siendo un juego en dos dimensiones sumamente tradicional. Los años pasaban y HAL simplemente no tenía intenciones de dar el salto sino hasta que en 2022 en el Nintendo Switch, finalmente nos está llegando Kirby and the Forgotten Land, brillante entrega que consigue que la bola rosa salte a una nueva dimensión con un enorme éxito gracias a que en el proceso no perdió su esencia y sí ganó mucho espacio en otros apartados, sobre todo en el de diseño de niveles.