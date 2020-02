5 sagas de la pasada generación que deben volver

Nos encontramos al filo de que la actual generación de consolas llegue a su fin. A pesar de que en efecto, han sido años maravillosos para el medio, no podemos evitar sentir algo de nostalgia incluso por la pasada etapa, en donde vimos nacer y florecer varias sagas que durante la era del PS4 y Xbox One, brillaron por su ausencia. Por tal motivo, decidimos enlistar a cinco franquicias de pasada generación que no vieron ninguna entrega durante la actual y que creemos, deberían de regresar a la vida cuanto antes. Esperamos tus comentarios al respecto.

Burnout

Cómo olvidar todas las horas que pasamos en las calles de Paradise City destruyendo todo lo que se encontraba en nuestro camino. Tal vez por el rumbo cinemático que han tomado las producciones AAA dentro del medio, la idea de tener juegos arcade se ha venido diluyendo poco a poco, asunto que claro, no nos quita la sed por tener ya un nuevo Burnout. Ahora que finalmente, Criterion se ha separado de sus deberes con DICE, podría ser la mejor oportunidad para el resurgimiento no solo de los Need for Speed como los recordábamos, sino también, de los queridos Burnout. Crucemos los dedos para que EA se tiente el corazón y abra la cartera para que esto se pueda hacer realidad cuanto antes.

BioShock

Quién lo iba a pensar. Una de las trilogías más aclamadas y queridas de la pasada generación de consolas, pasó toda esta etapa sin ver un solo juego en el mercado, esto claro, más allá de la colección que salió hace unos años. BioShock siempre será un saga difícil de interpretar, por lo que luego del cierre de Irrational Games y del propio 2K Marin, 2K se ha manejado de manera muy cautelosa sobre lo que hará a continuación con la serie creada por Ken Levine. Hasta donde sabemos, un estudio ya se encuentra trabajando en un nuevo título de la franquicia que supuestamente nos llevaría al espacio, pero es improbable que éste se lance para PS4 y Xbox One. No sabemos bien cuánto tiempo más tendremos que esperar para el regreso de la franquicia.

Dead Space

Cuando en 2008 parecía que Capcom había arruinado por completo lo logrado en Resident Evil 4 con lo que fue el decepcionante Resident Evil 5, un no tan conocido estudio de EA salió a presentar una IP completamente nueva bajo el nombre de Dead Space, la cual, nos tomó a todos por sorpresa por la forma en la que reinterpretaba al survival horror moderno. La primera entrega fue fabulosa y se vio seguida por una secuela aún mejor y una tercera parte que a pesar de tener lo suyo, no terminó por gustar del todo. Desgraciadamente y a pesar de sus valiosos aportes, el estudio cerró y con él, se fue la esperanza de tener un Dead Space en esta generación. No tenemos ni idea del estado en el que se encuentra la franquicia, pero uno nunca sabe.

Alan Wake

Los finlandeses de Remedy Entertainment siempre serán un estudio especial. La manera en la que ven el desarrollo de juegos suele ser muy diferente a lo que el resto de la industria está haciendo. Dicho asunto se vio de primera mano cuando en la generación pasada de consolas, pusieron entre nosotros dos títulos de Alan Wake, juegos de suspenso que poco a poco fueron cobrando relevancia y fama. Desde aquellos años se ha venido pidiendo una tercera entrega, pero seguramente por razones de costos y demás, no se ha hecho realidad. Parece que solo es cuestión de que alguien con la suma adecuada de dinero, esté dispuesto a darle una nueva oportunidad a este serie que indudablemente extrañamos durante la presente generación de consolas.

Crysis

Hace poco tiempo, Crytek parecía ser una de las empresas que marcaría el futuro del medio gracias a su impresionante Cryengine, motor gráfico que estaba planeado para hacerle frente al dominio de Unreal. Dicha tecnología fue mostrada a través de una fabulosa trilogía de FPS que la verdad, extrañamos bastante. Después de lo que fue la tercera entrega de Crysis a finales de la pasada generación, la saga desapareció por completo del mapa, esto claro, muy de la mano del fracaso comercial que estaba resultando ser su motor gráfico. Desafortunadamente, no se ve para cuando pueda haber un regreso de la serie o si quiera de Crytek, pero como dicen por ahí, soñar no cuesta nada.