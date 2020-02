Destiny 3 podría debutar hasta 2022

Si estás ansioso por la llegada de Destiny 3, entonces te recomendamos tomar asiento y seguir esperando porque al parecer Bungie no tiene pensado lanzarlo muy pronto y ciertamente no para la actual generación de consolas. En una nueva publicación de su sitio web oficial, la compañía reveló los planes que tienen para estos años y lamentablemente esta tercer entrega no forma parte de ellos.

De acuerdo con la publicación, el equipo estará enfocado en Destiny 2 para 2020 e incluso 2021. Específicamente, sus desarrolladores quieren ayudar a los jugadores a establecer metas a corto, mediano y largo plazo:

“En Destiny 2, la aspiración es lo que mantiene vivo a nuestro juego. Es el aire que llena sus pulmones, el respiro que le da significado al juego. La aspiración puede ser sobre entrar a Destiny 2 por primera vez y sentir el potencial de lo que podrías convertirte. Puede ser sobre cumplir tus metas. O también para los jugadores de PvP viendo sobre el horizonte la Lighthouse y los tesoros que les esperan – si pueden pasar The Trials.”

Anteriormente Bungie ya había hablado sobre el desarrollo de Destiny 3, afirmando que por el momento no tenían nada importante que compartir, y que preferían invertir su tiempo en las actualizaciones para Destiny 2. Esta declaración parece confirmar lo que ya se nos había dicho antes, así que no esperes poner tus manos sobre esta secuela al menos hasta finales de 2021.

Fuente: Bungie