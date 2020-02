The Simpsons: Hit & Run ha sido recreado a la perfección en Dreams

A estas alturas, desconocemos si alguna vez tendremos un remake/remaster de The Simpsons: Hit & Run, pero eso no significa que no puedas revivir esta aventura en lo nuevo de Media Molecule, Dreams. Esta impresionante herramienta de creación para PS4 nos ha dado la oportunidad de jugar cosas que probablemente nunca creíamos posibles, como este proyecto por parte del usuario ReivaJKH.

Cada uno de los personajes es idéntico a la versión original, con Homero, Marge, Bart, Maggie y Lisa siendo jugables. Aunque esta recreación aún necesita un poco más de tiempo y esfuerzo, la fundación de un proyecto impresionante está ahí. No está claro si su creador tiene planes de seguir actualizándolo, pero de igual manera, se siente y se ve como el juego que recuerdas del 2003.

Con los remakes y remasters por doquier, la idea de ver una versión moderna de Hit & Run no suena como algo tan descabellado. Para finales de 2019, el productor del juego, Vlad Ceraldi, afirmó que quería traer de regreso al juego en cierta forma, pero por el momento no hay ningún plan establecido.

Via: OpyGam3r