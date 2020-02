CD Projekt RED tampoco asistirá a PAX East 2020 por coronavirus

Uniéndose a las muchas otras compañías que se ausentarán de PAX East 2020 debido al coronavirus se encuentra CD Projekt Red, los desarrolladores detrás de The Witcher 3: Wild Hunt y el anticipado Cyberpunk 2077. El estudio polaco no ha hecho un anuncio formal como tal, pero un tweet de la Jefa de Comunicaciones del equipo, Stephanie Bayer, ha confirmado esta información.

I just found out my team is cancelling our PAX East trip so I will NOT be at PAX East as previously planned.

I should still be at GDC though!

— Stephanie Bayer (@NSSteph) February 25, 2020