Sony se ausentará de PAX East debido al coronavirus

A pesar de contar con una fuerte alineación para PAX East 2020, Sony ha decidido que este año no participarán en el evento debido al reciente brote de coronavirus. La noticia viene por parte de la compañía, quienes por medio de una publicación en el blog oficial dieron a conocer su ausencia en una de las convenciones de videojuegos más grandes del año.

En el comunicado oficial se puede leer lo siguiente:

“Sentimos que esta era la opción más segura conforme la situación va cambiando cotidianamente. Estamos decepcionados de cancelar nuestra participación en este evento, pero la salud y seguridad de nuestra fuerza de trabajo global es nuestra máxima preocupación.”

PAX East es uno de los eventos más grandes de videojuegos en los Estados Unidos, con miles de personas visitando el Boston Convention Center año tras año. Sony llevaba una alineación muy fuerte de exclusivas, como The Last of Us Part II y Final Fantasy VII Remake. Entre otros juegos que la tecnológica japonesa quería llevar, se encontraban Dreams, Marvel’s Iron Man VR, Nioh 2, Doom Eternal, y Spelunky 2.

Este evento le iba a dar oportunidad a los jugadores de probar por primera vez TLOU II, una de las exclusivas más anticipadas de este año. Pero no te preocupes, al menos puedes quedarte tranquilo sabiendo que el juego cumplirá en tiempo y forma con su fecha de lanzamiento, así lo ha confirmado Naughty Dog. Si realmente eres fan de la saga, entonces checa todas las ediciones especiales que podrás adquirir aquí en México.

Fuente: Sony