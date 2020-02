No habrá más retrasos para TLOU II, asegura Naughty Dog

The Last of Us: Part II ha entrado en su “fase final de producción”, de acuerdo con su desarrollador, Naughty Dog. Originalmente, esta secuela altamente anticipada iba a debutar en tan solo un par de semanas, el 21 de febrero, pero en octubre del año pasado sufrió de un fuerte retraso. Afortunadamente, parece ser que el título sí estará listo para su nueva fecha de lanzamiento, el 29 de mayo 2020.

En una breve actualización, Naughty Dog escribió lo siguiente:

“Estamos emocionados por anunciarles que hemos entrado en la última etapa de producción y ya le estamos dando los toques finales a The Last of Us: Part II conforme lees esto. El final del desarrollo nos pone un paso más cerca de su lanzamiento. Sabemos que todos ustedes han estado esperando pacientemente durante los últimos años, así que ha sido emocionante ver a nuestro juego llegar a su forma final sabiendo que muy pronto estará en sus manos.”

The Last of Us: Part II llegará exclusivamente al PS4 el 29 de mayo 2020. Si quieres conocer qué ediciones especiales estarán llegando a México, entonces sigue este enlace.

Fuente: Naughty Dog