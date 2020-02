Ya hay fecha de lanzamiento para el Blu-Ray de The Rise of Skywalker

El año pasado, la polémica cinta de Star Wars: The Rise of Skywalker dividió a su base de fans debido a todos los extraños e inexplicables cambios que sufrió la saga. Si bien es cierto que esta nueva trilogía no ha tenido la mejor recepción entre los fans, el éxito que tuvo en taquilla no es nada de que avergonzarse. Si eres de los que la fue a ver más de una vez al cine, entonces te alegrará saber que muy pronto podrás disfrutarla las veces que quieras desde la comodidad de tu hogar, pues ya sabemos cuándo se estrenará su versión digital y en Blu-Ray. Además, una impresionante colección de las nueve películas acompañó al anuncio sobre el Episodio IX, y si eres un verdadero fan de Star Wars, entonces seguramente harás lo que sea por tenerla.

A partir del 17 de marzo, podrás disfrutar de esta versión en 4K y UHD gracias a su versión digital. Pero si prefieres el formato físico, entonces tendrás que esperar dos semanas más, específicamente el 31 de marzo, para hacerte con esta película en Blu-Ray y DVD. Pero eso no es todo, pues Lucasfilm también anunció una recopilación completa de toda la Saga Skywalker que incluirá las nueve películas en una impresionante colección de 27 discos. Vela por ti mismo aquí abajo:

Y esto es todo lo que puedes esperar de ella:

The Skywalker Legacy: La historia vive para siempre en este largometraje documental que traza la creación de Star Wars: The Rise of Skywalker.

La historia vive para siempre en este largometraje documental que traza la creación de Star Wars: The Rise of Skywalker. Persecución de Pasaana : Creación de la persecución en Speeder: sumérgete en la realización de la épica persecución de la película y descubre cómo esta espectacular secuencia se llevó a la pantalla.

: sumérgete en la realización de la épica persecución de la película y descubre cómo esta espectacular secuencia se llevó a la pantalla. Aliens en el Desierto: Ve lo que se necesitó para crear las escenas del desierto de Pasaana, desde la escala y complejidad del rodaje hasta sus coloridos detalles.

Ve lo que se necesitó para crear las escenas del desierto de Pasaana, desde la escala y complejidad del rodaje hasta sus coloridos detalles. D-O: Clave del pasado: explora la nave que conecta a Rey con el misterio de sus padres desaparecidos y conoce al droide más nuevo e irresistible de la galaxia.

explora la nave que conecta a Rey con el misterio de sus padres desaparecidos y conoce al droide más nuevo e irresistible de la galaxia. Warwick e Hijo: Warwick Davis, quien interpretó Wicket en Star Wars: Return of the Jedi, se pone el disfraz de Ewok una vez más, esta vez acompañado por su hijo Harrison.

Warwick Davis, quien interpretó Wicket en Star Wars: Return of the Jedi, se pone el disfraz de Ewok una vez más, esta vez acompañado por su hijo Harrison. Elenco de criaturas: El equipo detrás de las criaturas memorables de la película revela los títeres, el maquillaje, las prótesis y la magia digital que los hacen realidad.

