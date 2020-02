Se filtra el primer DLC de Dragon Ball Z: Kakarot

A pesar de todo, Dragon Ball Z: Kakarot logró posicionarse como uno de los juegos más vendidos en todas las plataformas durante el mes de enero. Como tal, no sería ninguna sorpresa que Bandai Namco y CyberConnect 2 quisieran añadir más contenido al título después de su lanzamiento, y parece ser que el primero de ellos ya se les filtró.

A finales del mes pasado, un dataminer encontró archivos dentro del juego que indicaban la llegada de Beerus y Whis a este RPG de acción. Específicamente, se trataba de modelos de personaje completamente desarrollados con su propio set de movimientos y animaciones. Ahora, por medio de la revista semanal V-Jump en Japón, estamos casi seguros de que La Batalla de los Dioses llegará a Kakarot. Velo por ti mismo:

Dragon Ball Z: Kakarot ~ V Jump Leaks. Battle of Gods DLC is pretty much Confirmed pic.twitter.com/cVz7LYbh2t

— Dragon Ball Hype. (@DbsHype) February 19, 2020