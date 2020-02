La serie precuela de Rogue One ha sido retrasada

Diego Luna regresará una vez más al enorme mundo de Star Wars con su propia serie en Disney+. Este proyecto se centrará en su personaje de Rogue One, Cassian Andor, antes de unirse formalmente a la resistencia, y aunque se esperaba que este programa debutara a principios de 2021, parece ser que tendremos que esperar un poco más.

De acuerdo con un reporte de We Got This Covered, el proyecto ha sido retrasado debido a problemas con el guión. A pesar de que el co-guionista de Rogue One, Tony Gilroy, fuera contratado para reescribir el episodio piloto, la filmación no comenzará en junio de este año como previamente se había comentado. Aunque Luna sigue insistiendo que las grabaciones arrancarán este mismo año, aún no se ha anunciado una fecha de reemplazo.

Esta no sería la primera vez en que un proyecto de Star Wars para Disney+ sufra retrasos. Una serie de seis episodios enfocada en el Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi estaba programada originalmente para comenzar grabaciones en julio de este año, pero recientemente fue trasladada hasta enero 2021. De acuerdo con su protagonista, Ewan McGregor, esto les da más tiempo de escribir, y mejorar los guiones.

Fuente: WGTC