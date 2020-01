La serie de Obi-Wan sólo fue retrasada hasta el 2021, afirma Ewan McGregor

Continuando con los reportes que surgieron el día de ayer respecto al retraso de la serie de Obi-Wan, Ewan McGregor ha hablado sobre esta producción, mencionando que no hay de qué preocuparse, las grabaciones comenzarán un par de meses después de lo esperado y nada más.

Durante la premiere de Birds of Prey, McGregor reveló que la producción de la serie ahora está programada para comenzar en enero de 2021 y el drama detrás de escena ha sido exagerado, y que este cambio no debería afectar la fecha de estreno de la serie. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Se movió hasta el año que viene, eso es todo. Los guiones son realmente buenos. Creo que ahora que salió el Episodio IX y todos en Lucasfilm tuvieron más tiempo para enfocarse en el guión, sintieron que querían más tiempo para escribir los episodios. Leí alrededor del 80-90 por ciento de lo que han escrito hasta ahora y es muy, muy bueno. Y en lugar de grabar en agosto, solo quieren comenzar a la filmación en enero, eso es todo. No es nada más dramático que eso. A menudo sucede en proyectos, solo querían llevarlo al próximo año. Tendrá la misma fecha de lanzamiento, no creo que afecte la fecha de lanzamiento. Todavía están tratando de lanzar la [serie] cuando se iba a lanzar originalmente”.

Por el momento no hay una confirmación oficial por parte de Lucasfilm o Disney sobre estos comentarios. Aunque dudamos que la realidad sea diferente a lo mencionado por McGregor.

Vía: Comicbook