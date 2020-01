EA podría estar trabajando en un remake de Knights of the Old Republic

Desde que EA obtuvo la licencia para realizar juegos de Star Wars bajo el nuevo canon de Disney, el público no ha recibido de gran manera estos títulos. Battlefront I y II han sido severamente criticados por su contenido y el uso de las loot boxes. Star Wars Jedi: Fallen Order ha logrado conectar con más personas, pero no ha alcanzado el éxito que la compañía desearía. Así que no debería de ser una sorpresa escuchar que, tal vez, su siguiente juego sea un remake de Knights of the Old Republic.

De acuerdo con un reporte de cinelinx, quien cuenta con dos fuentes diferentes (una de estas siendo bastante confiable), EA planea revivir esta serie. Ahora, uno de estos informantes menciona que este proyecto es un completo remake de Knights of the Old Republic, mientras que el otro dice que es más una secuela que tomaría elementos del juego original y su continuación, y luego los combinaría en un solo título.

Pero esto no es todo. El reporte de cinelinx también menciona que EA tiene varios proyectos de Star Wars en desarrollo. Estos van desde una secuela de Star Wars Jedi: Fallen Order, un juego vinculado de Project Luminous y algo para Nintendo Switch. Desafortunadamente, el informe no proporciona más datos sobre ninguno de estos supuestos desarrollos, ni más detalles sobre esta posible nueva versión de KOTOR.

Sea cuál sea el proyecto de EA, es probable que lo veamos hasta 2021, año en que se rumorea saldrá un nuevo juego de Star Wars. De igual forma, puedes checar el tráiler de la última temporada de The Clone Wars aquí.

Vía: cinelinx