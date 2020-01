Rumor: El próximo juego de Star Wars llegará en 2021

La franquicia de Star Wars se está tomando un pequeño descanso después del lanzamiento de The Rise of Skywalker, pero todos sabemos que eso no es del todo cierto. Los fans de esta galaxia muy, muy lejana se han estado preguntando sobre el periodo de tiempo en el que estarán ubicadas las próximas cintas, y parece ser que la respuesta podría estar en los videojuegos.

Inicialmente reportado por Ziro.hu y corroborado por MakingStarWars.net, el supuesto Project Luminous, la próxima trilogía de Star Wars, empezará con un videojuego y estará ubicado durante la era de la Alta República, en donde tomaremos el control de un Jedi. VG247 asegura que este último sitio ha tenido un récord bastante bueno cuando se trata de filtraciones anteriormente sobre Star Wars.

En caso de que este rumor resulte ser cierto, lo más seguro es que EA Motive sea el equipo encargado del título en cuestión. Aparentemente, Respawn Entertainment ya dió luz verde para una secuela de Fallen Order, pero es poco probable que esté lista para 2021.

Fuente: Ziro.hu / MakingStarWars.net