La siguiente saga de Star Wars nos llevaría a la época de la “High Republic”

Después de The Rise of Skywalker, parece que Kathleen Kennedy y Lucasfilm nos llevarán al pasado. Un reporte reciente indica que la siguiente incursión de Star Wars en la pantalla grande tomará lugar en la época de la “High Republic”, un periodo de tiempo 400 años antes de la saga de Skywalker.

Darth Bane sería una gran prominente en la historia y Yoda estaría activa como Jedi, pero no como la vieja figura que los fanáticos reconocerían de las aventuras previamente vistas en la franquicia. El plan sería tener los esfuerzos independientes de las películas pero interconectarse de diferentes maneras.

De igual forma, el reporte menciona que originalmente D.B. Weiss and David Benioff, responsables por Game of Thrones, se iban a encargar de este proyecto, desafortunadamente, esto no sucederá. Parece que la propuesta de Disney con Star Wars será replicar el éxito de The Mandalorian y crear historias que no estén 100% relacionadas con la familia Skywalker, sino expandir el universo de esta saga y experimentar con nuevos y viejos conceptos y personajes.

Vía: Making Star Wars.