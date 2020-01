Checa el nuevo tráiler de la última temporada de Star Wars: The Clone Wars

Después de mucho tiempo de espera, la séptima y última temporada de Star Wars: The Clone Wars por fin llegará a Disney+ el próximo 21 de febrero. Los 12 nuevos episodios se encontrarán de manera exclusiva en la plataforma de streaming y darán paso a los inicios de Revenge of the Sith. Disney también ha compartido un tráiler que nos muestra un poco de lo que podemos esperar.

The Clone Wars dio inicio en 2008 y continuó por seis temporadas, cinco en Cartoon Network y una en Netflix, hasta que fue cancelada. Sin embargo, esto no detuvo a Dave Filoni, director y productor ejecutivo de The Mandalorian, de continuar expandiendo el universo de Star Wars y luchar por la última temporada de la serie que lo llevó al estrellato. Esto fue lo que comentó respecto a este show:

“Creo que la variedad de historias fue una gran parte. Tampoco se puede subestimar lo importante que fue que tanta gente creciera con el programa. Clone Wars era una pieza de Star Wars que los fanáticos mayores podrían haber tenido, inicialmente, no tomada en serio porque estaba animada, pero eso no era una barrera para los niños. Les encantaron los clones y se identificaron con ellos. Ahsoka les dio a los niños un personaje que era como ellos: alguien de su edad que estaba experimentando los desafíos de la vida y aprendiendo en el camino. Además, tener un nuevo episodio cada semana realmente nos permitió explorar lo que estaba sucediendo con los personajes nuevos y heredados de una manera dinámica, incluidos Anakin y Obi-Wan. Creo que las historias dejaron una impresión indeleble y, por supuesto, George sabía que lo haría. El siempre supo”.

La séptima temporada de The Clone Wars llegará a Disney+ a partir del 21 de febrero de 2020. Hablando de Star Wars, es posible que el siguiente juego de la serie llegue hasta 2021. De igual forma, puedes checar nuestro gameplay de Battlefront II aquí.

Vía: Star Wars