Rumor: Dos nuevos juegos de Silent Hill están en desarrollo

Silent Hill no ha tenido el amor que se merece desde hace varios años. Después de la cancelación de Silent Hills y la salida de Kojima de Konami, lo único que hemos visto de esta serie recientemente han sido máquinas de pachinko con temática de la saga de juegos de terror. Sin embargo, si algunos rumores son de creer, próximamente veremos, no uno, sino dos títulos de Silent Hill.

De acuerdo con AestheticGamer, famoso por acertar en algunos rumores, Konami ha contratado a dos desarrolladores para que trabajen en dos títulos diferentes de Silent Hill. De acuerdo con el rumor, esto fue hace dos años, así que existe la posibilidad que estos nuevos juegos puedan salir tanto en PS5, el nuevo Xbox, Xbox One, PS4 y, si el hardware lo permite, Nintendo Switch.

El primero de estos es un soft reboot de la serie, por lo cual podemos esperar sucesos similares a la primera entrega. Mientras que el segundo contará con un gameplay similar a lo que podemos encontrar en Until Dawn o en títulos de Telltale. Esto es todo lo que AestheticGamer sabe, sin embargo, espera que en este año sea la revelación de al menos uno de estos proyectos.

franchise, the other an episodic TellTale/Until Dawn-style game to go alongside the reboot. I don't know anything more than that though, but I sure do hope Konami's given it the appropriate budget and found the right developer to make those games succeed.

— AestheticGamer (@AestheticGamer1) January 21, 2020